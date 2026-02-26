МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Тем, кто активно следит за судьбой обезьянки Панти в зоопарке японского города Итикава, следует найти в себе силы и сопереживать людям, для которых киевский режим на протяжении многих лет устраивает ад, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как ранее сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, на подконтрольной киевскому режиму территории была создана целая сеть секретных тюрем для российских военнослужащих. Именно там совершается наибольшее число преступлений против военнопленных.
"Есть люди живые - мужчины, женщины, детей много - которые страдают сегодня, страдают сейчас, страдали много лет подряд от пыток нечеловеческих. Может быть, всем миром найдем в себе силы и посмотрим не на кадры из японского зоопарка, а на кадры того, что развернуто в виде вот таких вот секретных тюрем и пыточных на наших границах, на территориях, подконтрольных киевскому режиму?" - сказала Захарова в ходе брифинга.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, деньги для организации зверств киевскому режиму дали именно те, кто много лет заверял Россию в любви, дружбе и сотрудничестве. Она подчеркнула, что украинские националисты устраивают настоящий ад, а на зафиксированные свидетельства их преступлений сложно смотреть, но такова сегодняшня реальность, имеющая место на Украине.
"Хочется поумиляться, хочется поплакать, сопереживать хочется кому-нибудь и некому? Почитайте доклады (о преступлениях киевского режима - ред.)" , - заключила Захарова.
