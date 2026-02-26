МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Тем, кто активно следит за судьбой обезьянки Панти в зоопарке японского города Итикава, следует найти в себе силы и сопереживать людям, для которых киевский режим на протяжении многих лет устраивает ад, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.