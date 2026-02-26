Рейтинг@Mail.ru
15:58 26.02.2026 (обновлено: 16:14 26.02.2026)
ЕС показал, что не заботится о проблемах стран союза, заявили в МИД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о перекрытии Украиной поставок по нефтепроводу "Дружба", заявила, что Евросоюз никак на это не реагирует РИА Новости, 26.02.2026
ЕС показал, что не заботится о проблемах стран союза, заявили в МИД

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о перекрытии Украиной поставок по нефтепроводу "Дружба", заявила, что Евросоюз никак на это не реагирует и показывает, что не заботится о проблемах стран союза с "неправильным" курсом.
Еврокомиссии не только воздерживаются от критики действий киевского режима, но, собственно говоря, так же, как и в истории с подрывом северных потоков, цинично закрывают глаза на риски для бесперебойности энергопоставок в Европейский союз и тем самым открыто демонстрируют, что трудности в энергетике у отдельных стран-членов Евросоюза, если они следуют "неправильным" политическим курсам... проблемой всего объединения не являются", - отметила Захарова в ходе брифинга, говоря о поставках по нефтепроводу "Дружба".
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Орбан настоял на составе инспекции по состоянию "Дружбы", пишет Reuters
