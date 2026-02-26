https://ria.ru/20260226/mid-2076916307.html
ЕС показал, что не заботится о проблемах стран союза, заявили в МИД
ЕС показал, что не заботится о проблемах стран союза, заявили в МИД - РИА Новости, 26.02.2026
ЕС показал, что не заботится о проблемах стран союза, заявили в МИД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о перекрытии Украиной поставок по нефтепроводу "Дружба", заявила, что Евросоюз никак на это не реагирует РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:58:00+03:00
2026-02-26T15:58:00+03:00
2026-02-26T16:14:00+03:00
в мире
россия
евросоюз
украина
венгрия
мария захарова
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260226/orban-2076890587.html
россия
украина
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, евросоюз, украина, венгрия, мария захарова, еврокомиссия
В мире, Россия, Евросоюз, Украина, Венгрия, Мария Захарова, Еврокомиссия
ЕС показал, что не заботится о проблемах стран союза, заявили в МИД
МИД: ЕС бездействием по вопросу нефти показал равнодушие к проблемам стран союза