Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал возможную отправку британских военных на Украину - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 26.02.2026 (обновлено: 15:32 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/mid-2076905791.html
МИД прокомментировал возможную отправку британских военных на Украину
МИД прокомментировал возможную отправку британских военных на Украину - РИА Новости, 26.02.2026
МИД прокомментировал возможную отправку британских военных на Украину
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о стремлении главы минобороны Великобритании Джона Хили направить войска на Украину, отметила, что... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:25:00+03:00
2026-02-26T15:32:00+03:00
в мире
россия
украина
великобритания
мария захарова
джон хили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260226/lavrov-2076872856.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, великобритания, мария захарова, джон хили
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Мария Захарова, Джон Хили
МИД прокомментировал возможную отправку британских военных на Украину

МИД: иностранные контингенты на Украине станут законной целью ВС РФ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о стремлении главы минобороны Великобритании Джона Хили направить войска на Украину, отметила, что иностранные контингенты станут законной целью для ударов Вооружённых сил России.
Хили 22 февраля заявил, что хочет стать первым министром обороны Великобритании, который разместит британские войска на Украине.
"Вопреки заблуждению Хили, развертывание британских войск на Украине будет означать не окончание войны, а затягивание конфликта и увеличение рисков масштабного военного столкновения с участием куда большего количества государств. Как мы неоднократно подчеркивали, в случае военной интервенции на Украину иностранные контингенты станут для нас законной военной целью", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Лавров высказался о позиции Европы по контингентам на Украине
Вчера, 13:35
 
В миреРоссияУкраинаВеликобританияМария ЗахароваДжон Хили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала