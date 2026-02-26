В районе будущей станции метро "Достоевская" обновили тротуары и фонари

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы второго этапа благоустройства территорий в районе будущей станции столичного метро "Достоевская", там появились удобные тротуары и современные фонари, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Главной задачей было создание удобных пешеходных маршрутов в районе будущей станции, возле которой находятся значимые городские объекты - театр Российской армии, Центральный музей Вооруженных сил РФ, Екатерининский и Фестивальный парки. В зону работ вошли Олимпийский проспект, улицы Дурова, Большая Екатерининская, Самарская и Селезневская, переулки Лаврский, 1-й Троицкий и Орловский", - рассказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью 22 километра, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили 425 метров ливневки.

"В рамках проекта оптимизировали геометрию улиц, частично расширив пешеходную зону. На тротуарах и проезжей части обновили асфальтовое покрытие общей площадью 143,6 тыс. квадратных метров, заменили 12 светофоров, организовали парковки для машин и велосипедов. Для комфорта и безопасности пешеходов установили свыше 300 фонарей с энергосберегающими светильниками, нерегулируемые переходы оснастили опорами контрастного освещения. В районе будущей станции смонтировали 12 современных остановочных павильонов с зарядными слотами", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к станции улицах привели в порядок существующий и разбили новый газон общей площадью 23,4 тысячи квадратных метров.