Подполье в Херсоне рассказали, кто видит переписку в WhatsApp и Telegram
05:38 26.02.2026
Подполье в Херсоне рассказали, кто видит переписку в WhatsApp и Telegram
Переписка в мессенджерах, сервера и штаб-квартиры которых расположены в юрисдикциях стран-участниц НАТО, в частности WhatsApp и Telegram, мониторится... РИА Новости, 26.02.2026
Мессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 26 фев - РИА Новости. Переписка в мессенджерах, сервера и штаб-квартиры которых расположены в юрисдикциях стран-участниц НАТО, в частности WhatsApp и Telegram, мониторится специалистами МИ-6 и ЦРУ, а затем передается в СБУ, сообщил РИА Новости представитель подполья Херсона.
"Всегда надо помнить, что СБУ через своих хозяев из МИ-6 или ЦРУ имеет возможность мониторить те мессенджеры, чьи штаб-квартиры и основные сервера расположены в юрисдикциях стран-членов НАТО, в частности WhatsApp и Telegram", - сказал агентству представитель подполья.
Как 21 февраля заявило ФСБ, оно имеет достоверные данные, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из Telegram и использовать ее в военных целях.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Кремле заявили о нежелании Telegram сотрудничать с властями
