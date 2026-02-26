Подполье в Херсоне рассказали, кто видит переписку в WhatsApp и Telegram

ГЕНИЧЕСК, 26 фев - РИА Новости. Переписка в мессенджерах, сервера и штаб-квартиры которых расположены в юрисдикциях стран-участниц НАТО, в частности WhatsApp и Telegram, мониторится специалистами МИ-6 и ЦРУ, а затем передается в СБУ, сообщил РИА Новости представитель подполья Херсона.

"Всегда надо помнить, что СБУ через своих хозяев из МИ-6 или ЦРУ имеет возможность мониторить те мессенджеры, чьи штаб-квартиры и основные сервера расположены в юрисдикциях стран-членов НАТО, в частности WhatsApp и Telegram", - сказал агентству представитель подполья.