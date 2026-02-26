https://ria.ru/20260226/mashina-2077014432.html
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске сначала затолкал ее в машину
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске сначала затолкал ее в машину - РИА Новости, 26.02.2026
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске сначала затолкал ее в машину
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске сначала затолкал ее в машину, там найдена ДНК ребенка, а затем перевез в квартиру, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T22:34:00+03:00
2026-02-26T22:34:00+03:00
2026-02-26T22:34:00+03:00
происшествия
смоленск
смоленская область
россия
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076808171_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_596dc8f038e8afc7ab726e2c8a52df09.jpg
https://ria.ru/20260226/smolensk-2077011003.html
смоленск
смоленская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076808171_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_baae3f4547ab43d4e50360d040294c8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленск, смоленская область, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Смоленск, Смоленская область, Россия, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске сначала затолкал ее в машину
РИА Новости: найденную в Смоленске девочку сначала затолкали в машину