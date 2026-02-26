Рейтинг@Mail.ru
В России с 1 марта будут маркировать спецодежду и СИЗ - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:45 26.02.2026 (обновлено: 06:46 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/markirovka-2076795391.html
В России с 1 марта будут маркировать спецодежду и СИЗ
В России с 1 марта будут маркировать спецодежду и СИЗ - РИА Новости, 26.02.2026
В России с 1 марта будут маркировать спецодежду и СИЗ
Спецодежду и средства индивидуальной защиты, используемые пожарными и спасателями, будут маркировать России с 1 марта, а с 1 августа продажа немаркированных... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T06:45:00+03:00
2026-02-26T06:46:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069787141_0:0:2947:1658_1920x0_80_0_0_126e598311ad6d31128b70a14c0459ed.jpg
https://ria.ru/20251209/konfety-2060856332.html
https://ria.ru/20250601/kategorii-2020305645.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069787141_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_ca0d2245deb4bb7652e87c5d961bcb88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
В России с 1 марта будут маркировать спецодежду и СИЗ

В России с 1 марта начнут маркировать спецодежду пожарных и спасателей

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПожарный расчет МЧС
Пожарный расчет МЧС - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Пожарный расчет МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Спецодежду и средства индивидуальной защиты, используемые пожарными и спасателями, будут маркировать России с 1 марта, а с 1 августа продажа немаркированных товаров будет запрещена, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки "Честный знак".
"С 1 марта 2026 года система маркировки "Честный знак" будет распространена на новые категории товаров легкой промышленности – спецодежду и средства индивидуальной защиты (СИЗ), используемые строителями, пожарными, спасателями и представителями других профессий. Это уже четвертая волна расширения маркировки в отрасли. Продажа немаркированных остатков товаров легпрома будет полностью запрещена в России с 1 августа 2026 года", - сообщили там.
Продажа конфет - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Совфеде предложили маркировать конфеты с алкоголем
9 декабря 2025, 15:49
Так, под обязательную маркировку на новом этапе попадут защитная спецодежда, каски и шлемы, спасательные жилеты и пояса, а также кожаные ремни и перчатки – производственные, профессиональные, огнестойкие и резиновые.
Маркировка обеспечит прослеживаемость продукции на всех этапах – от производства и импорта до конечного потребителя – и станет дополнительным инструментом борьбы с контрафактом, пояснили в сервисе.
Обязательная маркировка товаров легкой промышленности в России внедряется поэтапно с 1 января 2021 года. В первую волну вошли блузки, верхняя одежда и домашний текстиль. В 2024 году требования распространились на рубашки, костюмы, пиджаки и платья. С 2025 года маркировка действует в отношении нижнего белья, пижам, детской одежды, купальников, чулочно-носочных изделий, перчаток, галстуков и других аксессуаров.
Пирожные - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В России с сентября введут маркировку для новых категорий товаров
1 июня 2025, 16:57
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала