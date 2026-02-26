https://ria.ru/20260226/makfa-2076820060.html
Сотрудник "Макфы", обвиняемый в покушении на взятку, ушел на СВО
Сотрудник "Макфы", обвиняемый в покушении на взятку, ушел на СВО
Сотрудник "Макфы", обвиняемый в покушении на взятку, ушел на СВО
Директор по закупкам и снабжению компании "Макфа" Владлен Паршин, обвиняемый в покушении на получение взятки в Челябинске, ушел на СВО, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Сотрудник "Макфы", обвиняемый в покушении на взятку, ушел на СВО
РИА Новости: обвиняемый по делу о взятке сотрудник "Макфы" Паршин ушел на СВО
ЧЕЛЯБИНСК, 26 фев – РИА Новости. Директор по закупкам и снабжению компании "Макфа" Владлен Паршин, обвиняемый в покушении на получение взятки в Челябинске, ушел на СВО, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Да, Паршин на СВО", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.
По информации СУСК, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025 года Паршин и начальник службы закупа зерна АО "Макфа" Иван Тофан планировали получить взятку в размере более 16 миллионов рублей за подписание договоров на поставку пшеницы, но были задержаны после передачи первой части суммы в миллион рублей. В отношении них были возбуждены уголовные дела. Паршин находился под арестом.