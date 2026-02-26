Сотрудник "Макфы", обвиняемый в покушении на взятку, ушел на СВО

ЧЕЛЯБИНСК, 26 фев – РИА Новости. Директор по закупкам и снабжению компании "Макфа" Владлен Паршин, обвиняемый в покушении на получение взятки в Челябинске, ушел на СВО, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

По информации СУСК, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025 года Паршин и начальник службы закупа зерна АО "Макфа" Иван Тофан планировали получить взятку в размере более 16 миллионов рублей за подписание договоров на поставку пшеницы, но были задержаны после передачи первой части суммы в миллион рублей. В отношении них были возбуждены уголовные дела. Паршин находился под арестом.