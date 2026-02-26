Рейтинг@Mail.ru
Сотрудник "Макфы", обвиняемый в покушении на взятку, ушел на СВО - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/makfa-2076820060.html
Сотрудник "Макфы", обвиняемый в покушении на взятку, ушел на СВО
Сотрудник "Макфы", обвиняемый в покушении на взятку, ушел на СВО - РИА Новости, 26.02.2026
Сотрудник "Макфы", обвиняемый в покушении на взятку, ушел на СВО
Директор по закупкам и снабжению компании "Макфа" Владлен Паршин, обвиняемый в покушении на получение взятки в Челябинске, ушел на СВО, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T10:28:00+03:00
2026-02-26T10:28:00+03:00
происшествия
челябинск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002124811_2:0:1268:712_1920x0_80_0_0_8aa35d789e5ff44b944712aee3b3caea.jpg
https://ria.ru/20251030/sud-2051846560.html
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002124811_161:0:1110:712_1920x0_80_0_0_fdb331cebf314bb9f4f802d51377fac2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск
Происшествия, Челябинск
Сотрудник "Макфы", обвиняемый в покушении на взятку, ушел на СВО

РИА Новости: обвиняемый по делу о взятке сотрудник "Макфы" Паршин ушел на СВО

© УФСБ России по Челябинской областиЗадержание должностных лиц "Макфы" по делу о покушении на получение особо крупной взятки в Челябинске
Задержание должностных лиц Макфы по делу о покушении на получение особо крупной взятки в Челябинске - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© УФСБ России по Челябинской области
Задержание должностных лиц "Макфы" по делу о покушении на получение особо крупной взятки в Челябинске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 26 фев – РИА Новости. Директор по закупкам и снабжению компании "Макфа" Владлен Паршин, обвиняемый в покушении на получение взятки в Челябинске, ушел на СВО, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Да, Паршин на СВО", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.
По информации СУСК, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025 года Паршин и начальник службы закупа зерна АО "Макфа" Иван Тофан планировали получить взятку в размере более 16 миллионов рублей за подписание договоров на поставку пшеницы, но были задержаны после передачи первой части суммы в миллион рублей. В отношении них были возбуждены уголовные дела. Паршин находился под арестом.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Суд изъял у экс-владельцев "Макфы" 63 квартиры
30 октября 2025, 14:26
 
ПроисшествияЧелябинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала