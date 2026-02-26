Рейтинг@Mail.ru
США продлили разрешение на переговоры о продаже активов "Лукойла" - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 26.02.2026 (обновлено: 18:58 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/lukoyl-2076973069.html
США продлили разрешение на переговоры о продаже активов "Лукойла"
США продлили разрешение на переговоры о продаже активов "Лукойла" - РИА Новости, 26.02.2026
США продлили разрешение на переговоры о продаже активов "Лукойла"
Минфин США продлил до 1 апреля 2026 года действие разрешения на проведение операций, связанных с переговорами и заключением контрактов по продаже международных... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T18:49:00+03:00
2026-02-26T18:58:00+03:00
экономика
сша
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052338141_0:20:2485:1418_1920x0_80_0_0_4e2d7237094904d9f1a8c96ea4f58043.jpg
https://ria.ru/20260225/sanktsii-2076724151.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052338141_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_362710a74e82370f37850c512baedd7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, лукойл
Экономика, США, ЛУКОЙЛ
США продлили разрешение на переговоры о продаже активов "Лукойла"

США продлили до 1 апреля разрешение на переговоры о продаже активов "Лукойла"

© AP Photo / Valentina PetrovaОфис компании "Лукойл" в Софии
Офис компании Лукойл в Софии - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Valentina Petrova
Офис компании "Лукойл" в Софии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Минфин США продлил до 1 апреля 2026 года действие разрешения на проведение операций, связанных с переговорами и заключением контрактов по продаже международных активов "Лукойла", следует из опубликованной в четверг генеральной лицензии американского минфина.
Согласно документу, до 12.01 по восточному времени США (08.00 мск) 1 апреля разрешаются "все операции, обычно сопутствующие и необходимые для переговоров и заключения контрактов" с ПАО "Лукойл" или его аффилированными структурами по продаже, передаче или иному отчуждению Lukoil International GmbH, а также компаний, в которых она прямо или косвенно владеет 50% и более.
При этом исполнение таких контрактов должно быть прямо поставлено в зависимость от получения отдельного разрешения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Лицензия также допускает операции, необходимые для обслуживания или сворачивания деятельности соответствующих структур.
Документ не предусматривает разблокировку активов, находящихся под санкциями, и запрещает перевод средств лицам или на счета, расположенные на территории Российской Федерации.
Лукойл - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Британия продлила исключение из-под санкций зарубежных активов "Лукойла"
25 февраля, 18:46
 
ЭкономикаСШАЛУКОЙЛ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала