США продлили разрешение на переговоры о продаже активов "Лукойла"
США продлили разрешение на переговоры о продаже активов "Лукойла" - РИА Новости, 26.02.2026
США продлили разрешение на переговоры о продаже активов "Лукойла"
26.02.2026
2026-02-26T18:49:00+03:00
2026-02-26T18:49:00+03:00
2026-02-26T18:58:00+03:00
США продлили разрешение на переговоры о продаже активов "Лукойла"
США продлили до 1 апреля разрешение на переговоры о продаже активов "Лукойла"
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Минфин США продлил до 1 апреля 2026 года действие разрешения на проведение операций, связанных с переговорами и заключением контрактов по продаже международных активов "Лукойла", следует из опубликованной в четверг генеральной лицензии американского минфина.
Согласно документу, до 12.01 по восточному времени США
(08.00 мск) 1 апреля разрешаются "все операции, обычно сопутствующие и необходимые для переговоров и заключения контрактов" с ПАО "Лукойл" или его аффилированными структурами по продаже, передаче или иному отчуждению Lukoil International GmbH, а также компаний, в которых она прямо или косвенно владеет 50% и более.
При этом исполнение таких контрактов должно быть прямо поставлено в зависимость от получения отдельного разрешения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Лицензия также допускает операции, необходимые для обслуживания или сворачивания деятельности соответствующих структур.
Документ не предусматривает разблокировку активов, находящихся под санкциями, и запрещает перевод средств лицам или на счета, расположенные на территории Российской Федерации.