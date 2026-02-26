США продлили разрешение на переговоры о продаже активов "Лукойла"

ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Минфин США продлил до 1 апреля 2026 года действие разрешения на проведение операций, связанных с переговорами и заключением контрактов по продаже международных активов "Лукойла", следует из опубликованной в четверг генеральной лицензии американского минфина.

Согласно документу, до 12.01 по восточному времени США (08.00 мск) 1 апреля разрешаются "все операции, обычно сопутствующие и необходимые для переговоров и заключения контрактов" с ПАО "Лукойл" или его аффилированными структурами по продаже, передаче или иному отчуждению Lukoil International GmbH, а также компаний, в которых она прямо или косвенно владеет 50% и более.

При этом исполнение таких контрактов должно быть прямо поставлено в зависимость от получения отдельного разрешения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Лицензия также допускает операции, необходимые для обслуживания или сворачивания деятельности соответствующих структур.