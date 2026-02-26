Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко оценил взаимные инвестиции России и Белоруссии - РИА Новости, 26.02.2026
16:06 26.02.2026
Лукашенко оценил взаимные инвестиции России и Белоруссии
экономика, белоруссия, россия, москва, александр лукашенко
Экономика, Белоруссия, Россия, Москва, Александр Лукашенко
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что встречные инвестиции дают экономикам России и Белоруссии импульсы для взаимосвязанного роста.
"Встречные инвестиции дают нашим экономикам импульсы для взаимосвязанного роста, а главное – создают новые рабочие места. Больше 60% привлеченных Белоруссией средств приходится на российских инвесторов. Наша страна также существенно нарастила вложения в российскую экономику", - сказал Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Москве.
Президент Белоруссии является председателем Высшего госсовета.
Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Путин и Лукашенко договорились, как Союзное государство ответит на угрозы
ЭкономикаБелоруссияРоссияМоскваАлександр Лукашенко
 
 
Заголовок открываемого материала