Лукашенко оценил взаимные инвестиции России и Белоруссии
Лукашенко оценил взаимные инвестиции России и Белоруссии - РИА Новости, 26.02.2026
Лукашенко оценил взаимные инвестиции России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что встречные инвестиции дают экономикам России и Белоруссии импульсы для взаимосвязанного роста. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T16:06:00+03:00
экономика
белоруссия
россия
москва
александр лукашенко
Экономика, Белоруссия, Россия, Москва, Александр Лукашенко
Лукашенко оценил взаимные инвестиции России и Белоруссии
