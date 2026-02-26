Рейтинг@Mail.ru
26.02.2026
15:43 26.02.2026
Лукашенко надеется, что все решения Высшего госсовета будут выполняться
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что правительство РФ будет предано белорусско-российской интеграции и все решения Высшего госсовета будут выполняться.
"Надо обеспечить подготовку содержательных основных направлений на следующий трёхлетний период. И самое главное – обязательно их выполнить", - сказал Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Москве.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Россия и Белоруссия продолжат делать все для безопасности СГ, заявил Путин
Вчера, 15:32
По словам белорусского лидера, правительство доложит о работе по выполнению основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы.
"На данный момент выполнено только 40% отраслевых мероприятий, 125 из 310. С отставанием от графика идет процесс по относительно небольшому числу поручений, всего 4,5%. Параллельно надо обеспечить подготовку содержательных основных направлений на следующий трехлетний период", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии напомнил, что 2 апреля исполнится 30 лет договора об образовании сообщества Белоруссии и России, который заложил фундамент развития союзного строительства.
"За эти годы мы прошли огромный путь. Взаимный доступ к рынкам позволил нарастить объем товарооборота за прошедшие годы в восемь раз с 6,5 миллиардов долларов в 1996 году до почти 55 миллиардов долларов по прошлому году", - сказал белорусский лидер.
По словам Лукашенко, в двусторонней торговле уменьшилась энергетическая составляющая, выросли взаимные поставки продовольствия и потребительских товаров, опережающими темпами развивается торговля услугами – транспортными, строительными, информационными.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Россия и Белоруссия выступают за справедливый мир, заявил Путин
Вчера, 15:23
 
Белоруссия Россия Москва Александр Лукашенко Политика
 
 
