https://ria.ru/20260226/lukashenko-2076912135.html
Лукашенко надеется, что все решения Высшего госсовета будут выполняться
Лукашенко надеется, что все решения Высшего госсовета будут выполняться - РИА Новости, 26.02.2026
Лукашенко надеется, что все решения Высшего госсовета будут выполняться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что правительство РФ будет предано белорусско-российской интеграции и все решения Высшего госсовета будут... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:43:00+03:00
2026-02-26T15:43:00+03:00
2026-02-26T15:43:00+03:00
белоруссия
россия
москва
александр лукашенко
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076910983_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_e995cbd4e7d359dfcf71494ef8aad9dd.jpg
https://ria.ru/20260226/putin-2076909367.html
https://ria.ru/20260226/putin-2076904512.html
белоруссия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076910983_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_8d083e18541a9a80bdf03b0784bbf06d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, москва, александр лукашенко, политика
Белоруссия, Россия, Москва, Александр Лукашенко, Политика
Лукашенко надеется, что все решения Высшего госсовета будут выполняться
Лукашенко выразил надежду, что все решения Высшего госсовета будут выполняться
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что правительство РФ будет предано белорусско-российской интеграции и все решения Высшего госсовета будут выполняться.
"Надо обеспечить подготовку содержательных основных направлений на следующий трёхлетний период. И самое главное – обязательно их выполнить", - сказал Лукашенко
на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Москве
.
По словам белорусского лидера, правительство доложит о работе по выполнению основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы.
"На данный момент выполнено только 40% отраслевых мероприятий, 125 из 310. С отставанием от графика идет процесс по относительно небольшому числу поручений, всего 4,5%. Параллельно надо обеспечить подготовку содержательных основных направлений на следующий трехлетний период", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии
напомнил, что 2 апреля исполнится 30 лет договора об образовании сообщества Белоруссии и России
, который заложил фундамент развития союзного строительства.
"За эти годы мы прошли огромный путь. Взаимный доступ к рынкам позволил нарастить объем товарооборота за прошедшие годы в восемь раз с 6,5 миллиардов долларов в 1996 году до почти 55 миллиардов долларов по прошлому году", - сказал белорусский лидер.
По словам Лукашенко, в двусторонней торговле уменьшилась энергетическая составляющая, выросли взаимные поставки продовольствия и потребительских товаров, опережающими темпами развивается торговля услугами – транспортными, строительными, информационными.