Лукашенко подчеркнул важность обеспечения технологического суверенитета СГ

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основные направления союзной интеграции Белоруссии и России на следующий трехлетний период должны быть ориентированы на обеспечение технологического суверенитета Союзного государства.
«
"Параллельно необходимо обеспечить подготовку содержательных основных направлений на следующий трехлетний период (с 2027 по 2029 годы – ред.). И, самое главное, обязательно их выполнить. Они должны быть ориентированы прежде всего на обеспечение технологического суверенитета Союзного государства и технического паритета с другими странами", - заявил Лукашенко в Москве на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
Лукашенко отметил, что сегодня на заседании ВГС правительства двух стран доложат о выполнении основных направлений реализации положений союзного договора на 2024-2026 годы.
"На данный момент выполнено только 40% отраслевых мероприятий (125 из 310). С отставанием от графика идет процесс по относительно небольшому числу поручений (14 - всего 4,5%)", - сказал белорусский президент.