Лукашенко подчеркнул важность обеспечения технологического суверенитета СГ - РИА Новости, 26.02.2026
15:12 26.02.2026 (обновлено: 15:35 26.02.2026)
Лукашенко подчеркнул важность обеспечения технологического суверенитета СГ
Лукашенко подчеркнул важность обеспечения технологического суверенитета СГ
союзное государство
союзное государство
белоруссия
александр лукашенко
россия
москва
союзное государство, белоруссия, александр лукашенко, россия, москва
Лукашенко подчеркнул важность обеспечения технологического суверенитета СГ

Заседание Госсовета Союзного государства в Кремле
Заседание Госсовета Союзного государства в Кремле
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основные направления союзной интеграции Белоруссии и России на следующий трехлетний период должны быть ориентированы на обеспечение технологического суверенитета Союзного государства.
"Параллельно необходимо обеспечить подготовку содержательных основных направлений на следующий трехлетний период (с 2027 по 2029 годы – ред.). И, самое главное, обязательно их выполнить. Они должны быть ориентированы прежде всего на обеспечение технологического суверенитета Союзного государства и технического паритета с другими странами", - заявил Лукашенко в Москве на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
Лукашенко отметил, что сегодня на заседании ВГС правительства двух стран доложат о выполнении основных направлений реализации положений союзного договора на 2024-2026 годы.
"На данный момент выполнено только 40% отраслевых мероприятий (125 из 310). С отставанием от графика идет процесс по относительно небольшому числу поручений (14 - всего 4,5%)", - сказал белорусский президент.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства
Россия и Белоруссия продолжат делать все для безопасности СГ, заявил Путин
Союзное государствоСоюзное государствоБелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссияМосква
 
 
