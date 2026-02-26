Лукашенко подчеркнул важность обеспечения технологического суверенитета СГ

«

"Параллельно необходимо обеспечить подготовку содержательных основных направлений на следующий трехлетний период (с 2027 по 2029 годы – ред.). И, самое главное, обязательно их выполнить. Они должны быть ориентированы прежде всего на обеспечение технологического суверенитета Союзного государства и технического паритета с другими странами", - заявил Лукашенко в Москве на заседании Высшего госсовета Союзного государства.