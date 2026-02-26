https://ria.ru/20260226/lukashenko-2076899323.html
Лукашенко заявил о начале реализации договора о гарантиях безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что начата практическая реализация договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и что в... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:10:00+03:00
белоруссия
россия
безопасность
москва
александр лукашенко
белоруссия
россия
москва
Лукашенко заявил о начале реализации договора о гарантиях безопасности
