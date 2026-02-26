Лукашенко заявил о начале реализации договора о гарантиях безопасности

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что начата практическая реализация договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и что в Белоруссии в декабре заступил на боевое дежурство ракетный комплекс "Орешник".