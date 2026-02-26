Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил о начале реализации договора о гарантиях безопасности
15:10 26.02.2026 (обновлено: 15:22 26.02.2026)
Лукашенко заявил о начале реализации договора о гарантиях безопасности
Лукашенко заявил о начале реализации договора о гарантиях безопасности
Лукашенко заявил о начале реализации договора о гарантиях безопасности

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что начата практическая реализация договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и что в Белоруссии в декабре заступил на боевое дежурство ракетный комплекс "Орешник".
"Геополитический расклад объективно ставит перед нами задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы. Начата практическая реализация договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. В декабре заступил на боевое дежурство в Беларуси, как мы с вами договаривались, ракетный комплекс "Орешник", - сказал Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Москве.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Путин рассказал о сотрудничестве России и Белоруссии
