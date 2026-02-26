https://ria.ru/20260226/lukashenko-2076898425.html
Лукашенко заявил об экономическом давлении на союзников России и Китая
Лукашенко заявил об экономическом давлении на союзников России и Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на союзников России и Китая оказывается небывалое экономическое давление. РИА Новости, 26.02.2026
