Лукашенко заявил об экономическом давлении на союзников России и Китая - РИА Новости, 26.02.2026
15:08 26.02.2026 (обновлено: 15:25 26.02.2026)
Лукашенко заявил об экономическом давлении на союзников России и Китая
Лукашенко заявил об экономическом давлении на союзников России и Китая
в мире
россия
китай
александр лукашенко
белоруссия
в мире, россия, китай, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Россия, Китай, Александр Лукашенко, Белоруссия
Лукашенко заявил об экономическом давлении на союзников России и Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на союзников России и Китая оказывается небывалое экономическое давление.
"Если лидеров многополярного мира Китая и России еще хоть как-то опасаются, то на их союзников оказывается небывалое давление. Только в последние недели возьмите, к примеру, Венесуэла, Куба, Иран, наши общие партнеры, стали объектами грубейшего вмешательства, в первую очередь через экономику", - заявил Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
Лукашенко председательствует в ВГС.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Россия и Белоруссия сообща противостоят санкциям, отметил Путин
В миреРоссияКитайАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
