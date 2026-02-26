https://ria.ru/20260226/lukashenko-2076897606.html
Экономика будет в фокусе внимания на заседании ВГС, заявил Лукашенко
На заседании Высшего госсовета Союзного государства (ВГС) в Москве в центре внимания будет экономика, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 26.02.2026
