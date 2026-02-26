https://ria.ru/20260226/lukashenko-2076896990.html
Лукашенко заявил о необходимости развивать партнерство с Россией
Лукашенко заявил о необходимости развивать партнерство с Россией - РИА Новости, 26.02.2026
Лукашенко заявил о необходимости развивать партнерство с Россией
В условиях напряженной обстановки Белоруссии и РФ жизненно необходимо развивать союзничество и партнерство, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 26.02.2026
