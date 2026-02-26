https://ria.ru/20260226/lukashenko-2076893298.html
Путин и Лукашенко общаются уже 40 минут
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин общаются уже 40 минут, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал РИА Новости, 26.02.2026
