Путин и Лукашенко общаются уже 40 минут - РИА Новости, 26.02.2026
15:04 26.02.2026
Путин и Лукашенко общаются уже 40 минут
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин общаются уже 40 минут, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал РИА Новости, 26.02.2026
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото : Пул Первого
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 26 фев - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин общаются уже 40 минут, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
Встреча президентов проходит перед заседанием Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии
"Лукашенко и Путин, к слову, общаются уже 40 минут", - сообщил канал, отметив, что двусторонняя встреча ожидалась по окончании программы Высшего госсовета.
Лукашенко в Кремле пошутил по поводу обращения "господин президент"
