Путин и Лукашенко договорились, как Союзное государство ответит на угрозы
Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
 
14:05 26.02.2026 (обновлено: 18:32 26.02.2026)
Путин и Лукашенко договорились, как Союзное государство ответит на угрозы
Путин и Лукашенко договорились, как Союзное государство ответит на угрозы
Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили, как Союзное государство ответит на новые угрозы со стороны недружественных стран. РИА Новости, 26.02.2026
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире, Союзное государство, Экономика, Ракета "Орешник"

Путин и Лукашенко договорились, как Союзное государство ответит на угрозы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства
Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили, как Союзное государство ответит на новые угрозы со стороны недружественных стран.
Как отметил российский президент, Москва и Минск тесно взаимодействуют во внешней политике и обороне. Основы заложены в договоре о гарантиях безопасности.
«

"Мы будем и далее делать все необходимое, чтобы военная безопасность Союзного государства была обеспечена всеми имеющимися у наших стран силами и средствами".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Помимо этого, обе страны сообща противостоят санкциям. Путин напомнил, как успешно проходит импортозамещенев машиностроении и электронике.
Лукашенко, в свою очередь, рассказал о начале выполнения положений договора о гарантиях безопасности: так, в декабре на боевое дежурство заступила новейшая российская система "Орешник".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Путин охарактеризовал участие России и Белоруссии в глобальных проблемах
Вчера, 15:27
Он отметил, что небывалое экономическое давление сейчас оказывается на Белоруссию за сам факт союзничества с Россией.
"В условиях нынешней напряженной обстановки, прежде всего на западных рубежах, нам жизненно необходимы отношения союзничества и стратегического партнерства между Беларусью и Россией", — подчеркнул он.
Основные же усилия по союзной интеграции на следующие три года Лукашенко призвал сосредоточить на обеспечении технологического суверенитета.
Прохожие на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Белоруссии назвали попытку ЕС оторвать Минск от Москвы ошибкой
Вчера, 06:31
На заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства лпрезиденты пакет документов, среди которых:
— резолюция об основных направлениях выполнения положений Союзного договора;
— постановление об основных вопросах к заседаниям Высшего Государственного Совета Союзного государства на 2026 год и резолюция о выполнении его решений;
— декрет о пригородном железнодорожном сообщении;
— директива о взаимной поддержке и сотрудничестве в области международного правосудия;
— постановление о создании Комитета по стандартизации и качеству;
— постановление о присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее называл повестку мероприятия очень содержательной. Он подчеркивал, что недружественные страны провоцируют напряженность вокруг Белоруссии, поэтому Москва и Минск соответствующим образом реагируют в рамках союзнических отношений.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи, 29 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
1 августа 2025, 16:54
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВ миреЭкономикаРакета "Орешник"
 
 
