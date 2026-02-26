Путин и Лукашенко договорились, как Союзное государство ответит на угрозы

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили, как Союзное государство ответит на новые угрозы со стороны недружественных стран.

Как отметил российский президент, Москва и Минск тесно взаимодействуют во внешней политике и обороне. Основы заложены в договоре о гарантиях безопасности.

« "Мы будем и далее делать все необходимое, чтобы военная безопасность Союзного государства была обеспечена всеми имеющимися у наших стран силами и средствами". Владимир Путин президент России президент России

Помимо этого, обе страны сообща противостоят санкциям. Путин напомнил, как успешно проходит импортозамещенев машиностроении и электронике.

Лукашенко , в свою очередь, рассказал о начале выполнения положений договора о гарантиях безопасности: так, в декабре на боевое дежурство заступила новейшая российская система "Орешник".

Он отметил, что небывалое экономическое давление сейчас оказывается на Белоруссию за сам факт союзничества с Россией.

"В условиях нынешней напряженной обстановки, прежде всего на западных рубежах, нам жизненно необходимы отношения союзничества и стратегического партнерства между Беларусью и Россией", — подчеркнул он.

Основные же усилия по союзной интеграции на следующие три года Лукашенко призвал сосредоточить на обеспечении технологического суверенитета.

На заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства лпрезиденты пакет документов, среди которых:

— резолюция об основных направлениях выполнения положений Союзного договора;

— постановление об основных вопросах к заседаниям Высшего Государственного Совета Союзного государства на 2026 год и резолюция о выполнении его решений;

— декрет о пригородном железнодорожном сообщении;

— директива о взаимной поддержке и сотрудничестве в области международного правосудия;

— постановление о создании Комитета по стандартизации и качеству;

— постановление о присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы.