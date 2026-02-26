Рейтинг@Mail.ru
26.02.2026
17:03 26.02.2026
Захарова прокомментировала антироссийские санкции Британии
Захарова прокомментировала антироссийские санкции Британии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о расширении Британией антироссийских санкций, заявила, что, скорее всего, Лондон продолжит курс на... РИА Новости, 26.02.2026
великобритания, транснефть, газпром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции в отношении россии
В мире, Великобритания, Транснефть, Газпром, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Санкции в отношении России
Захарова прокомментировала антироссийские санкции Британии

Захарова: Британия продолжит курс на введение санкций против РФ при любой власти

© Flickr / sjdunphyФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Flickr / sjdunphy
Флаг Великобритании . Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о расширении Британией антироссийских санкций, заявила, что, скорее всего, Лондон продолжит курс на введение санкций при любых властях.
"В обозримой перспективе вот этот санкционный курс, курс на санкционные войны Лондона, весьма вероятно, это как раз то самое любимое в Лондоне "Хали Лайкли", будет продолжен в ущерб интересам британского населения, причем независимо от правящей партии, от фигуры, занимающей премьерский пост", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.
Во вторник Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 297 позиций, включив в него 240 юрлиц, 7 физлиц и 50 судов. В частности, под новые санкции попали "Транснефть", СПГ-терминал "Газпром СПГ Портовая", структуры "Росатома", банки "Фора-Банк", "Ак Барс" и "Абсолют", Ступинская металлургическая компания, приборостроительный завод "Ротор" и завод СПГ "Криогаз-Высоцк".
