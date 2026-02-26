«

"В обозримой перспективе вот этот санкционный курс, курс на санкционные войны Лондона, весьма вероятно, это как раз то самое любимое в Лондоне "Хали Лайкли", будет продолжен в ущерб интересам британского населения, причем независимо от правящей партии, от фигуры, занимающей премьерский пост", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.