Юрист рассказала о возможных отсрочках приговора блогеру Лерчек
23:52 26.02.2026
Юрист рассказала о возможных отсрочках приговора блогеру Лерчек
Юрист рассказала о возможных отсрочках приговора блогеру Лерчек - РИА Новости, 26.02.2026
Юрист рассказала о возможных отсрочках приговора блогеру Лерчек
Если суд назначит блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) реальный срок, то вопрос о возможной отсрочке приговора будет зависеть от ряда юридических нюансов
2026
Юрист рассказала о возможных отсрочках приговора блогеру Лерчек

Юрист Браун: отсрочка приговора Лерчек зависит от многих юридических нюансов

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Если суд назначит блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) реальный срок, то вопрос о возможной отсрочке приговора будет зависеть от ряда юридических нюансов, включая беременность, рождение четвертого ребенка и тяжесть преступления, считает юрист Елена Браун.
В четверг источник из окружения блогера рассказал РИА Новости, что Лерчек, находящаяся под домашним арестом, родила сына.
В разговоре с РИА Новости юрист рассказала, что, согласно статье 82 УК РФ, предусмотрен вид освобождения от наказания для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет. Также отсрочку отбывания наказания могут предоставить в связи с наступлением беременности женщине, осужденной к обязательным, исправительным или принудительным работам.
"Таким образом, беременные женщины и женщины, имеющие детей до 14 лет, по закону могут получить отсрочку приговора, если им назначен арест", - сказала Браун.
Она добавила, что также, согласно статье 398 УПК РФ, суд может дать отсрочку исполнения приговора осужденным к обязательным и исправительным работам, аресту или лишению свободы беременным женщинам или имеющим маленьких детей.
При этом отсрочка не предоставляется только осужденным к ограничению свободы или лишению свободы на срок более пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, но к случаю с Лерчек это не имеет отношения, заявила Браун.
"Несмотря на то, что у Лерчек появился четвертый ребенок, блогера и ее бывшего мужа обвинили в тяжком преступлении — валютных махинациях. В таком случае отсрочка не предоставляется. Но, тем не менее, учитывая наличие у Чекалиной уже четверых детей, ее адвокаты, вероятно, будут делать упор на том, что она многодетная мать, но все будет зависеть от решения суда, который при данных обстоятельствах, вероятнее всего, даст отсрочку наказания", - отметил юрист.
По версии следствия, Чекалина и ее супруг Артем вместе с партнером Романом Вишняком при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на счет в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации недостоверные документы. Вишняк признал вину, суд приговорил его к 2,5 годам колонии со штрафом 500 тысяч рублей.
Заголовок открываемого материала