Эксперты рассказали о росте продаж лекарств от простуды в январе
03:53 26.02.2026
Эксперты рассказали о росте продаж лекарств от простуды в январе
Эксперты рассказали о росте продаж лекарств от простуды в январе - РИА Новости, 26.02.2026
Эксперты рассказали о росте продаж лекарств от простуды в январе
Продажи лекарств от простуды в январе текущего года подскочили в годовом выражении на 94%, почти такой же заметной была динамика и по снотворным - спрос на них... РИА Новости, 26.02.2026
Эксперты рассказали о росте продаж лекарств от простуды в январе

РИА Новости: продажи лекарств от простуды в январе выросли на 94 процента

Покупатель в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Продажи лекарств от простуды в январе текущего года подскочили в годовом выражении на 94%, почти такой же заметной была динамика и по снотворным - спрос на них вырос на 70%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
"Объем продаж лекарств против простуды в январе 2026 года вырос на 94% относительно аналогичного периода прошлого года. Средний чек покупки препарата составил 412 рублей, что на 11% ниже показателей 2025 года", - указали авторы исследования.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В России нет дефицита жизненно важных лекарств, заявил Мишустин
Вчера, 14:00
Значительно вырос спрос и на снотворные препараты - их стали приобретать на 70% чаще. При этом средняя сумма покупки снизилась на 16% и составила 483 рубля.
Витамины и БАДы стали приобретать соответственно на 31% и на 16% чаще. Средние чеки на эти категории почти не изменились: БАДы в среднем покупали за 912 рублей (+1% к январю 2025 года), а витамины - за 660 рублей (+2%).
Девушка во время снегопада - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Врач рассказала, что нельзя делать во время простуды
19 февраля, 04:26
 
