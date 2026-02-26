https://ria.ru/20260226/lekarstva-2076784471.html
Эксперты рассказали о росте продаж лекарств от простуды в январе
Эксперты рассказали о росте продаж лекарств от простуды в январе - РИА Новости, 26.02.2026
Эксперты рассказали о росте продаж лекарств от простуды в январе
Продажи лекарств от простуды в январе текущего года подскочили в годовом выражении на 94%, почти такой же заметной была динамика и по снотворным - спрос на них... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T03:53:00+03:00
2026-02-26T03:53:00+03:00
2026-02-26T03:53:00+03:00
экономика
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151454/47/1514544744_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_80e05f9eb28f7d02efa18671ffb5f482.jpg
https://ria.ru/20260225/lekarstva-2076638790.html
https://ria.ru/20260219/prostuda-2075366969.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151454/47/1514544744_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_b76584be272a39667a6c4a1cdd58639c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, общество
Экономика, Россия, Общество
Эксперты рассказали о росте продаж лекарств от простуды в январе
РИА Новости: продажи лекарств от простуды в январе выросли на 94 процента
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Продажи лекарств от простуды в январе текущего года подскочили в годовом выражении на 94%, почти такой же заметной была динамика и по снотворным - спрос на них вырос на 70%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
"Объем продаж лекарств против простуды в январе 2026 года вырос на 94% относительно аналогичного периода прошлого года. Средний чек покупки препарата составил 412 рублей, что на 11% ниже показателей 2025 года", - указали авторы исследования.
Значительно вырос спрос и на снотворные препараты - их стали приобретать на 70% чаще. При этом средняя сумма покупки снизилась на 16% и составила 483 рубля.
Витамины и БАДы стали приобретать соответственно на 31% и на 16% чаще. Средние чеки на эти категории почти не изменились: БАДы в среднем покупали за 912 рублей (+1% к январю 2025 года), а витамины - за 660 рублей (+2%).