Эксперты рассказали о росте продаж лекарств от простуды в январе

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Продажи лекарств от простуды в январе текущего года подскочили в годовом выражении на 94%, почти такой же заметной была динамика и по снотворным - спрос на них вырос на 70%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".

"Объем продаж лекарств против простуды в январе 2026 года вырос на 94% относительно аналогичного периода прошлого года. Средний чек покупки препарата составил 412 рублей, что на 11% ниже показателей 2025 года", - указали авторы исследования.

Значительно вырос спрос и на снотворные препараты - их стали приобретать на 70% чаще. При этом средняя сумма покупки снизилась на 16% и составила 483 рубля.