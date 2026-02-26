https://ria.ru/20260226/lavrov-2076985954.html
Лавров проведет переговоры с главой МИД Брунея
Лавров проведет переговоры с главой МИД Брунея
Глава МИД России Сергей Лавров проведет 3 марта переговоры со вторым министром иностранных дел Брунея Эриваном Юсофом, стороны обсудят отношения стран,... РИА Новости, 26.02.2026
Лавров проведет переговоры с главой МИД Брунея
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проведет 3 марта переговоры со вторым министром иностранных дел Брунея Эриваном Юсофом, стороны обсудят отношения стран, международную и региональную повестку, сообщили в МИД РФ.
"Планируется обсудить состояние и перспективы развития российско-брунейских отношений, включая график политических контактов и укрепление сотрудничества в практических областях, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, наращиванию взаимодействия в формате диалогового партнерства Россия - АСЕАН", - говорится в сообщении МИД РФ о предстоящей 3 марта встрече министров.
Первый министр иностранных дел Брунея
- сам брунейский султан Хассанал Болкиах
.