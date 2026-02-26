https://ria.ru/20260226/lavrov-2076883368.html
Лавров высказался о "коалиции желающих"
Лавров высказался о "коалиции желающих" - РИА Новости, 26.02.2026
Лавров высказался о "коалиции желающих"
"Коалиция желающих" напоминает тех, кто желает выдавать себя за действительных, сказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.02.2026
Лавров высказался о "коалиции желающих"
Лавров: страны "коалиции желающих" пытаются выдавать себя за действительных