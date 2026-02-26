Рейтинг@Mail.ru
Лавров высказался о "коалиции желающих" - РИА Новости, 26.02.2026
14:23 26.02.2026
Лавров высказался о "коалиции желающих"
Лавров высказался о "коалиции желающих"
"Коалиция желающих" напоминает тех, кто желает выдавать себя за действительных, сказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T14:23:00+03:00
2026-02-26T14:23:00+03:00
в мире, россия, сергей лавров
В мире, Россия, Сергей Лавров
Лавров высказался о "коалиции желающих"

Лавров: страны "коалиции желающих" пытаются выдавать себя за действительных

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Коалиция желающих" напоминает тех, кто желает выдавать себя за действительных, сказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Они же "коалиция желающих", правильно? Кстати, есть такое у нас, ну и в английском тоже есть, выражение - "выдавать желаемое за действительное". Вот они напоминают людей, которые называются - желающие выдавать себя за действительных", - сказал Лавров.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© 2026 МИА «Россия сегодня»
