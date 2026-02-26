Рейтинг@Mail.ru
Лавров шуткой ответил на вопрос о новом генсеке ООН
14:14 26.02.2026 (обновлено: 22:35 26.02.2026)
Лавров шуткой ответил на вопрос о новом генсеке ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос о том, каким, по мнению Москвы, должен быть новый генсек ООН. РИА Новости, 26.02.2026
в мире, россия, москва, сергей лавров, антониу гутерреш, оон
В мире, Россия, Москва, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, ООН
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос о том, каким, по мнению Москвы, должен быть новый генсек ООН.
Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерреша истекают 31 декабря.
"Какой коммунистической партии?" — пошутил Лавров в ответ на вопрос журналистов, каким должен быть новый генсек ООН.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Лавров высказался о позиции Европы по контингентам на Украине
В миреРоссияМоскваСергей ЛавровАнтониу ГутеррешООН
 
 
