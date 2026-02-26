https://ria.ru/20260226/lavrov-2076872856.html
Лавров высказался о позиции Европы по контингентам на Украине
Лавров высказался о позиции Европы по контингентам на Украине - РИА Новости, 26.02.2026
Лавров высказался о позиции Европы по контингентам на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя позицию Европы по отправке контингентов на территорию Украины, заявил, что есть нормальные люди, заботящиеся о своих... РИА Новости, 26.02.2026
Лавров высказался о позиции Европы по контингентам на Украине
Лавров: Европа играет в идеологизированные схемы с контингентами на Украине
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя позицию Европы по отправке контингентов на территорию Украины, заявил, что есть нормальные люди, заботящиеся о своих народах, а есть те, кто играет в идеологизированные схемы.
"Есть одна точка зрения, есть другая точка зрения. Есть нормальные люди, которые заботятся о своих народах и о своих странах, а есть те, кто играет в идеологизированные схемы" , - сказал он журналистам в четверг.