Лавров высказался о позиции Европы по контингентам на Украине

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя позицию Европы по отправке контингентов на территорию Украины, заявил, что есть нормальные люди, заботящиеся о своих народах, а есть те, кто играет в идеологизированные схемы.

"Есть одна точка зрения, есть другая точка зрения. Есть нормальные люди, которые заботятся о своих народах и о своих странах, а есть те, кто играет в идеологизированные схемы" , - сказал он журналистам в четверг.