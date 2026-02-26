https://ria.ru/20260226/lavrov-2076869289.html
Лавров заявил об отсутствии сроков по украинскому урегулированию
У Москвы нет сроков по украинскому урегулированию, есть задачи, которые необходимо решать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 26.02.2026
