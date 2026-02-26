Рейтинг@Mail.ru
Диверсантам, задержанным в акватории Кубы, может грозить смертная казнь - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/kuba-2077021993.html
Диверсантам, задержанным в акватории Кубы, может грозить смертная казнь
Диверсантам, задержанным в акватории Кубы, может грозить смертная казнь - РИА Новости, 26.02.2026
Диверсантам, задержанным в акватории Кубы, может грозить смертная казнь
Участникам вооруженной диверсии, пресеченной у берегов Кубы, может грозить наказание от десяти лет лишения свободы до пожизненного заключения или смертной... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T23:54:00+03:00
2026-02-26T23:54:00+03:00
в мире
куба
флорида
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071212906_0:414:2904:2048_1920x0_80_0_0_7099162a97bd834aa625efd583e71b1e.jpg
https://ria.ru/20260226/kuba-2076845676.html
https://ria.ru/20260217/nato-2074867897.html
куба
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071212906_336:341:2612:2048_1920x0_80_0_0_ae5acf4100577051790519ec044d1a52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, флорида
В мире, Куба, Флорида
Диверсантам, задержанным в акватории Кубы, может грозить смертная казнь

РИА Новости: участникам диверсии в акватории Кубы грозит пожизненное заключение

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаг Кубы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 26 фев - РИА Новости. Участникам вооруженной диверсии, пресеченной у берегов Кубы, может грозить наказание от десяти лет лишения свободы до пожизненного заключения или смертной казни, выяснило РИА Новости на основе анализа статей уголовного кодекса республики.
"Лицо, которое для совершения любого из преступлений, предусмотренных в этом разделе: нарушит территориальные воды Республики, управляя морским средством; проникнет тайно на территорию страны; организует или будет частью вооруженных групп, - подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от десяти до 30 лет, пожизненному заключению или смертной казни", - сказано в статье 170, часть 1 Кодекса Республики Куба "Преступления терроризма".
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Вторжение неизбежно". За кого возьмутся США после Кубы
Вчера, 12:49
Накануне группа из десяти вооруженных лиц на быстроходной лодке с регистрацией во Флориде вошла в территориальные воды страны и открыла огонь по подразделению береговой охраны, ранив офицера. В результате перестрелки четверо из них были ликвидированы, а остальные были задержаны. На судне был изъят арсенал оружия, включая штурмовые винтовки, пистолеты и самодельные взрывные устройства.
МВД Кубы сообщило по результатам первоначальных допросов, что диверсанты планировали "инфильтрацию с террористическими целями", а также отчиталось о поимке сообщника диверсантов на национальной территории.
С учетом озвученных обстоятельств дела квалификация преступлению может быть дана именно по статье 170. Другая подходящая этому делу статья статья 162 - проникновение в территориальные воды с оружием для совершения террористических действий - предусматривает аналогичное наказание.
Если в результате действий преступников причинены тяжкие телесные повреждения или наступила смерть, наказание ужесточается - от 15 до 30 лет лишения свободы с возможностью назначения пожизненного заключения или смертной казни. Кодекс также допускает в статье 150 дополнительную меру в виде конфискации имущества.
Что касается сообщника диверсантов, задержанного на берегу, УК Кубы предусматривает ответственность за содействие вооруженной группе, обеспечение ее действий на территории страны или финансирование террористической деятельности - такие деяния также наказываются лишением свободы от десяти лет до пожизненного заключения или смертной казни.
Кубинское законодательство относит подобные преступления к категории тяжких и особо тяжких, что предполагает рассмотрение дела в порядке, установленном для преступлений террористической направленности.
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
НАТО готовит диверсии на Балтике с целью обвинить Россию, заявил Патрушев
17 февраля, 09:35
 
В миреКубаФлорида
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала