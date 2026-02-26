Диверсантам, задержанным в акватории Кубы, может грозить смертная казнь

МЕХИКО, 26 фев - РИА Новости. Участникам вооруженной диверсии, пресеченной у берегов Кубы, может грозить наказание от десяти лет лишения свободы до пожизненного заключения или смертной казни, выяснило РИА Новости на основе анализа статей уголовного кодекса республики.

"Лицо, которое для совершения любого из преступлений, предусмотренных в этом разделе: нарушит территориальные воды Республики, управляя морским средством; проникнет тайно на территорию страны; организует или будет частью вооруженных групп, - подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от десяти до 30 лет, пожизненному заключению или смертной казни", - сказано в статье 170, часть 1 Кодекса Республики Куба "Преступления терроризма".

Накануне группа из десяти вооруженных лиц на быстроходной лодке с регистрацией во Флориде вошла в территориальные воды страны и открыла огонь по подразделению береговой охраны, ранив офицера. В результате перестрелки четверо из них были ликвидированы, а остальные были задержаны. На судне был изъят арсенал оружия, включая штурмовые винтовки, пистолеты и самодельные взрывные устройства.

МВД Кубы сообщило по результатам первоначальных допросов, что диверсанты планировали "инфильтрацию с террористическими целями", а также отчиталось о поимке сообщника диверсантов на национальной территории.

С учетом озвученных обстоятельств дела квалификация преступлению может быть дана именно по статье 170. Другая подходящая этому делу статья статья 162 - проникновение в территориальные воды с оружием для совершения террористических действий - предусматривает аналогичное наказание.

Если в результате действий преступников причинены тяжкие телесные повреждения или наступила смерть, наказание ужесточается - от 15 до 30 лет лишения свободы с возможностью назначения пожизненного заключения или смертной казни. Кодекс также допускает в статье 150 дополнительную меру в виде конфискации имущества.

Что касается сообщника диверсантов, задержанного на берегу, УК Кубы предусматривает ответственность за содействие вооруженной группе, обеспечение ее действий на территории страны или финансирование террористической деятельности - такие деяния также наказываются лишением свободы от десяти лет до пожизненного заключения или смертной казни.