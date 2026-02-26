Эксперт оценил вероятность начала войны между Кубой и США

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Целью провокации с катером у берегов Кубы было сподвигнуть США ввести в эту страну войска, но Белый дом вряд ли пойдет на военную эскалацию после этого инцидента, считает американист Малек Дудаков.

Ранее МВД Кубы сообщило, что катер под американским флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне, еще шестеро были задержаны. Все они были кубинцами, проживающими в Соединенных Штатах, указало ведомство.

"Вряд ли инцидент с катером у берегов Кубы был организован представителями американской власти. Скорее всего, произошедшее - частная инициатива выходцев с Кубы", - сказал Дудаков газете ВЗГЛЯД.

По его словам, кубинская диаспора в штате Флорида негативно относится к правительству Гаваны и надеется на его смену. Отмечается, что, согласно оценке эксперта, "речь идет о попытке организовать провокацию и создать casus belli". "По всей видимости, план состоял в том, чтобы устроить перестрелку и вынудить администрацию Дональда Трампа в ответ ввести на Остров свободы войска", – полагает американист.

Однако, считает он, такой сценарий вряд ли будет реализован.

"Во-первых, мы видим довольно невнятную реакцию Белого дома на инцидент", – пояснил политолог. Он указал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс сразу постарался нивелировать последствия инцидента.

Кроме того, отметил Дудаков, возможности США сейчас ограничены, поскольку немалая часть американской военной группировки была переброшена из Карибского моря на Ближний Восток , а ситуация в экономике Кубы хоть и тяжелая из-за энергетической блокады, но протестов в стране нет.

Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.