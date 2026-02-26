Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил вероятность начала войны между Кубой и США - РИА Новости, 26.02.2026
19:49 26.02.2026
Эксперт оценил вероятность начала войны между Кубой и США
Эксперт оценил вероятность начала войны между Кубой и США
Целью провокации с катером у берегов Кубы было сподвигнуть США ввести в эту страну войска, но Белый дом вряд ли пойдет на военную эскалацию после этого... РИА Новости, 26.02.2026
Эксперт оценил вероятность начала войны между Кубой и США

Дудаков: США вряд ли пойдут на военную эскалацию после инцидента у берегов Кубы

© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаги Кубы и США в Гаване
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаги Кубы и США в Гаване. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Целью провокации с катером у берегов Кубы было сподвигнуть США ввести в эту страну войска, но Белый дом вряд ли пойдет на военную эскалацию после этого инцидента, считает американист Малек Дудаков.
Ранее МВД Кубы сообщило, что катер под американским флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне, еще шестеро были задержаны. Все они были кубинцами, проживающими в Соединенных Штатах, указало ведомство.
Больница имени Арнальдо Милиана Кастро, где, предположительно, оказывают помощь пострадавшим после вооруженного инцидента с участием зарегистрированного во Флориде скоростного катера и кубинского патруля, Санта-Клара, Куба. 25 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
На Кубе допросили людей, атаковавших пограничников на катере под флагом США
Вчера, 04:31
"Вряд ли инцидент с катером у берегов Кубы был организован представителями американской власти. Скорее всего, произошедшее - частная инициатива выходцев с Кубы", - сказал Дудаков газете ВЗГЛЯД.
По его словам, кубинская диаспора в штате Флорида негативно относится к правительству Гаваны и надеется на его смену. Отмечается, что, согласно оценке эксперта, "речь идет о попытке организовать провокацию и создать casus belli". "По всей видимости, план состоял в том, чтобы устроить перестрелку и вынудить администрацию Дональда Трампа в ответ ввести на Остров свободы войска", – полагает американист.
Однако, считает он, такой сценарий вряд ли будет реализован.
"Во-первых, мы видим довольно невнятную реакцию Белого дома на инцидент", – пояснил политолог. Он указал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс сразу постарался нивелировать последствия инцидента.
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Вторжение неизбежно". За кого возьмутся США после Кубы
Вчера, 12:49
Кроме того, отметил Дудаков, возможности США сейчас ограничены, поскольку немалая часть американской военной группировки была переброшена из Карибского моря на Ближний Восток, а ситуация в экономике Кубы хоть и тяжелая из-за энергетической блокады, но протестов в стране нет.
Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
В то же время против конфронтации с Кубой выступают простые американцы, добавил эксперт. "Январские опросы показывали, что две трети американцев негативно оценивают перспективы каких-либо милитаристских авантюр в Карибском море. Поэтому, повторю, сильно сомневаюсь, что Трамп рискнет устраивать военную эскалацию", – заключил Дудаков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Песков прокомментировал инцидент с катером у берегов Кубы
Вчера, 12:28
 
