"Вторжение неизбежно". За кого возьмутся США после Кубы

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Обострение между Вашингтоном и Гаваной вышло на новый виток. Зарегистрированный в американской Флориде катер с десятком до зубов вооруженных людей вторгся в кубинские воды и обстрелял патруль. Ответным огнем были убиты четверо нападавших, остальных схватили и допросили. На фоне продолжающейся блокады Острова свободы и звучащих из США заявлений о необходимости смены режима инцидент может послужить поводом для полноценного горячего конфликта.

Недовольные эмигранты

Катер под американским флагом нарушил морскую границу Кубы 25 февраля. Когда к судну приблизились пограничники, по ним открыли огонь. Один кубинский военный ранен. Ответным огнем были уничтожены четверо нарушителей, личность одного из них уже установили. Шестеро ранены, им оказали медицинскую помощь.

По официальной информации Гаваны, нарушители — проживающие в США кубинские эмигранты, затевавшие теракт. На катере обнаружили внушительный арсенал: пистолеты, штурмовые винтовки, самодельные взрывные устройства, бронежилеты и оптические прицелы. Диверсанты были в камуфляжной форме.

Как выяснилось, большинство из них — с криминальным прошлым. Также на Кубе задержали по меньшей мере еще одного человека, который, по версии следствия, прибыл из Соединенных Штатов, чтобы принять "туристов".

Провокация или провал?

Гавана напрямую не обвиняет Вашингтон в диверсии. Там лишь указали на очевидное: нападавшие и "куратор" прибыли из США.

Госсекретарь Марко Рубио, находящийся сейчас с визитом в островном государстве Сент-Китс и Невис, заверил журналистов в непричастности американских властей к инциденту. Посольство в Гаване попытается независимо проверить все его обстоятельства.

"Мы не собираемся основывать свои выводы на том, что нам рассказали, и я не сомневаюсь: мы узнаем всю правду об этом, — подчеркнул Рубио. — Получив исчерпывающую информацию, мы отреагируем должным образом. Но отмечу, что перестрелки в открытом море, подобные этой, крайне необычны".

Джеймс Утмайер, генеральный прокурор Флориды, в которой зарегистрирован катер нарушителей, сообщил, что также распорядился расследовать инцидент. Но был настроен более агрессивно, чем Рубио. "Кубинскому правительству нельзя доверять, и мы сделаем все возможное, чтобы привлечь этих коммунистов к ответственности", — сказал он.

Вице-президент Джей Ди Вэнс попытался смягчить ситуацию, выразив надежду на то, что инцидент не вызовет далекоидущих последствий.

Пока же ситуация крайне неоднозначная.

Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова считает инцидент "агрессивной провокацией США для эскалации ситуации и детонации конфликта". Было ли целью создать casus belli, принеся в жертву десяток человек, — вопрос открытый. Если же речь идет о спецоперации по уничтожению какого-то важного объекта, то американцы явно потерпели неудачу.

Ослабление блокады

Между тем гуманитарная ситуация на Кубе, лишенной поставок нефти, стремительно ухудшается. Электричество включают все реже, продовольствие портится и не поступает в труднодоступные районы страны, транспортное сообщение практически заморожено.

На этом фоне Вашингтон на днях несколько ослабил эмбарго, разрешив некоторым международным компаниям перепродавать нефть и нефтепродукты венесуэльского происхождения кубинским частным предприятиям и домохозяйствам (но не государственным учреждениям).

Как пояснили в американском Минфине, это сделано "в знак солидарности с кубинским народом".

На данный момент Гавана, по оценкам Вашингтона, выдала с десяток лицензий частным компаниям. Их и вывели из-под эмбарго. Но, отмечают специалисты, этого мало для преодоления энергетического кризиса.

Что дальше?

Опрошенные РИА Новости эксперты уверены: Вашингтон нацелен на эскалацию. В частности, кандидат политических наук, американист Алексей Черняев обращается к историческому опыту.

"Самое опасное в нынешней ситуации — прецеденты. Например, в 1898 году на той же самой Кубе ни с того ни с сего взорвался американский боевой корабль "Мэн". США тогда обвинили Испанию, владевшую островом. Это послужило поводом для вторжения на Кубу. В 1964-м у берегов Вьетнама якобы напали на американский корабль. После чего США открыто вторглись в страну. Поэтому есть серьезные подозрения, что это традиционная американская технология провокации. Виден фирменный стиль. Все это при желании могут раскручивать именно с точки зрения необходимости вторжения", — рассуждает он.

По его мнению, вероятность перехода противостояния в горячую фазу "выросла процентов на двадцать". И даже если в ближайшие дни США ничего не предпримут, "сама заготовка сюжета очень опасная".

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, в свою очередь, отмечает: после недавнего трамповского выступления "О положении дел в стране" стало ясно, что Вашингтону нужен именно внешнеполитический успех.

"Куба в данном случае — самая очевидная цель. Ее быстрее всего можно "скушать", потому что с Ираном ситуация малопонятная, на Украине мир по-прежнему не просматривается, отношения с европейскими союзниками вообще запутанные. В общем, нужна какая-то символическая победа. И США перевели партию с Кубой из пешечной стадии в игру фигур. Чем характеризовался первый этап? Создалось впечатление, что американцы взяли курс на экономическое удушение. Но, похоже, в Вашингтоне решили пойти напролом", — говорит эксперт.

Действия американцев на море в Венесуэле стали своего рода "разминкой" перед последующими событиями — так и Куба может оказаться "прелюдией" для Ирана, допускает Васильев. Если с Островом свободы удастся быстро справиться, то Вашингтон вновь вплотную займется Тегераном.