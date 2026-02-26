https://ria.ru/20260226/kuba-2076789597.html
С катера диверсантов у берегов Кубы изъяли арсенал оружия
С катера диверсантов у берегов Кубы изъяли арсенал оружия - РИА Новости, 26.02.2026
С катера диверсантов у берегов Кубы изъяли арсенал оружия
Арсенал оружия изъят с нейтрализованного в результате перестрелки у берегов Кубы скоростного катера с регистрацией штата Флорида, сообщило министерство...
С катера диверсантов у берегов Кубы изъяли арсенал оружия
МЕХИКО, 26 фев - РИА Новости. Арсенал оружия изъят с нейтрализованного в результате перестрелки у берегов Кубы скоростного катера с регистрацией штата Флорида, сообщило министерство внутренних дел республики.
"Были изъяты штурмовые винтовки, короткоствольное оружие, самодельные взрывные устройства (коктейли Молотова), бронежилеты, телескопические прицелы и камуфляжная форма", — говорится в сообщении МВД.