Власти Кубы задержали сообщника диверсантов, атаковавших погранслужбу

МЕХИКО, 26 фев - РИА Новости. Сообщник вооружённой группы, прибывшей на катере из США и вступившей в столкновение с кубинскими пограничниками, задержан на территории республики, сообщило министерство внутренних дел Кубы.

"На национальной территории был задержан гражданин Дуниэль Эрнандес Сантос, направленный из Соединённых Штатов для обеспечения приёма вооружённого проникновения, который в настоящий момент признал свои действия", - говорится в сообщении в соцсетях ведомства.