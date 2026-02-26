Рейтинг@Mail.ru
Власти Кубы задержали сообщника диверсантов, атаковавших погранслужбу - РИА Новости, 26.02.2026
05:12 26.02.2026
Власти Кубы задержали сообщника диверсантов, атаковавших погранслужбу
Власти Кубы задержали сообщника диверсантов, атаковавших погранслужбу
в мире
сша
куба
сша
куба
в мире, сша, куба
В мире, США, Куба
Власти Кубы задержали сообщника диверсантов, атаковавших погранслужбу

МЕХИКО, 26 фев - РИА Новости. Сообщник вооружённой группы, прибывшей на катере из США и вступившей в столкновение с кубинскими пограничниками, задержан на территории республики, сообщило министерство внутренних дел Кубы.
"На национальной территории был задержан гражданин Дуниэль Эрнандес Сантос, направленный из Соединённых Штатов для обеспечения приёма вооружённого проникновения, который в настоящий момент признал свои действия", - говорится в сообщении в соцсетях ведомства.
МВД Кубы сообщило подробности о задержанных диверсантах
В миреСШАКуба
 
 
