МВД Кубы сообщило подробности о задержанных диверсантах

МЕХИКО, 26 фев - РИА Новости. Задержанные после вооружённого нападения на подразделение пограничных войск Кубы являются кубинцами, проживающими в Соединённых Штатах, сообщило МВД республики.

"Все участники — кубинцы, проживающие в Соединённых Штатах. Большинство из них имеют известное криминальное и насильственное прошлое", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в социальных сетях.