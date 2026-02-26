Рейтинг@Mail.ru
05:05 26.02.2026 (обновлено: 05:10 26.02.2026)
МВД Кубы сообщило подробности о задержанных диверсантах
МВД Кубы сообщило подробности о задержанных диверсантах
Задержанные после вооружённого нападения на подразделение пограничных войск Кубы являются кубинцами, проживающими в Соединённых Штатах, сообщило МВД республики. РИА Новости, 26.02.2026
МВД Кубы сообщило подробности о задержанных диверсантах

При нападении на пограничников Кубы задержали проживающих в США кубинцев

МЕХИКО, 26 фев - РИА Новости. Задержанные после вооружённого нападения на подразделение пограничных войск Кубы являются кубинцами, проживающими в Соединённых Штатах, сообщило МВД республики.
"Все участники — кубинцы, проживающие в Соединённых Штатах. Большинство из них имеют известное криминальное и насильственное прошлое", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в социальных сетях.
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне, сообщило ранее МВД Кубы.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
На Кубе допросили людей, атаковавших пограничников на катере под флагом США
04:31
 
