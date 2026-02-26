На Кубе допросили людей, атаковавших пограничников на катере под флагом США

МЕХИКО, 26 фев — РИА Новости. Диверсанты, вторгшиеся в воды Кубы на катере под американским флагом, планировали теракт, сообщило МВД республики.

"Нейтрализованная скоростная лодка с регистрацией Флорида FL7726SH перевозила десять вооруженных лиц, которые, по предварительным показаниям, преследовали террористические цели. <...> Изъяты штурмовые винтовки, короткоствольное оружие, самодельные взрывные устройства (коктейли Молотова), бронежилеты, телескопические прицелы и камуфляжная форма", — говорится в заявлении ведомства в Facebook*.

Все задержанные — кубинцы, проживающие в США . Большинство из них имеют криминальное прошлое.

"В том числе Амихаил Санчес Гонсалес и Леордан Энрике Крус Гомес, фигурирующие в Национальном списке лиц и организаций, против которых <...> возбуждены уголовные дела и которые находятся в розыске из-за причастности к <...> терроризму на территории Кубы или в других странах", — уточнили в министерстве.

Кроме того, на острове задержали их сообщника — Дуниэля Эрнандеса Сантоса, засланного из Штатов, чтобы встретить диверсионную группу, добавили в МВД.

Накануне катер под американским флагом вторгся в кубинские территориальные воды в районе канала Эль-Пино и открыл стрельбу. Местные пограничники ответным огнем ликвидировали четырех человек и ранили шестерых.

Газета The New York Times со ссылкой на источник утверждает, что это судно не принадлежит ВМС или Береговой охране США. В свою очередь, глава Госдепа Марко Рубио заявил, что Вашингтон проверяет информацию о случившемся.