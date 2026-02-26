https://ria.ru/20260226/kuba-2076773042.html
Зашедший в воды Кубы катер США не принадлежал береговой охране, пишут СМИ
Зашедший в воды Кубы катер под США не принадлежал ВМС или Береговой охране, пишет New York Times со ссылкой на источник. РИА Новости, 26.02.2026
NYT: зашедший в воды Кубы катер под США не принадлежал ВМС или береговой охране