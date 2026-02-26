Рейтинг@Mail.ru
Зашедший в воды Кубы катер США не принадлежал береговой охране, пишут СМИ
01:17 26.02.2026 (обновлено: 01:44 26.02.2026)
Зашедший в воды Кубы катер США не принадлежал береговой охране, пишут СМИ
Зашедший в воды Кубы катер США не принадлежал береговой охране, пишут СМИ
Зашедший в воды Кубы катер под США не принадлежал ВМС или Береговой охране, пишет New York Times со ссылкой на источник. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T01:17:00+03:00
2026-02-26T01:44:00+03:00
в мире
куба
сша
нью-йорк (город)
флорида
куба
сша
нью-йорк (город)
флорида
в мире, куба, сша, нью-йорк (город), флорида
В мире, Куба, США, Нью-Йорк (город), Флорида
NYT: зашедший в воды Кубы катер под США не принадлежал ВМС или береговой охране

© REUTERS / Norlys PerezТанкер в Гаванском заливе, Куба
Танкер в Гаванском заливе, Куба - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© REUTERS / Norlys Perez
Танкер в Гаванском заливе, Куба. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 26 фев – РИА Новости. Зашедший в воды Кубы катер под США не принадлежал ВМС или Береговой охране, пишет New York Times со ссылкой на источник.
"Атакованное судно не принадлежало Береговой охране или ВМС", – пишет издание со ссылкой на неназванного чиновника, отмечая, что ни у тех, ни у других нет лодок в районе ЧП.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Кубинские пограничники вступили в перестрелку с катером под флагом США
Вчера, 22:36
NYT также утверждает, что попавшее в ЧП судно было, скорее всего, рыболовным.
Ранее МВД Кубы сообщило, что катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне. Шестеро были ранены.
Генпрокурор штата Флорида Джеймс Утмайер сообщил, что распорядился начать расследование инцидента. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь отметил, что власти страны следят за ЧП, надеются, что все "не так плохо".
Катер береговой охраны США - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Генпрокурор Флориды поручил начать расследование инцидента у берегов Кубы
00:29
 
