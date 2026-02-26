Разбившийся турецкий F-16 подняли в воздух из-за неизвестного объекта

СТАМБУЛ, 26 фев – РИА Новости. Турецкий истребитель F-16, потерпевший крушение в ночь на среду, был поднят в воздух после появления неизвестного объекта на радарах на границе с Болгарией, пилот пытался катапультироваться, сообщил официальный представитель минобороны Турции Зеки Актюрк.