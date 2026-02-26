Разбившийся турецкий F-16 подняли в воздух из-за неизвестного объекта

СТАМБУЛ, 26 фев – РИА Новости. Турецкий истребитель F-16, потерпевший крушение в ночь на среду, был поднят в воздух после появления неизвестного объекта на радарах на границе с Болгарией, пилот пытался катапультироваться, сообщил официальный представитель минобороны Турции Зеки Актюрк.
В ночь на среду истребитель F-16 потерпел крушение после вылета с девятой главной авиабазы в Балыкесире при выполнении служебной миссии. Пилот самолета погиб.
"Два истребителя F-16 были подняты в воздух в качестве меры предосторожности после обнаружения неопознанного объекта на радарах на границе с Болгарией. С одним из истребителей была потеряна связь в 00.56 мск. Обломки самолета были обнаружены вскоре после немедленно начатой поисково-спасательной операции. Установлено, что проявивший героизм пилот задействовал систему катапультирования, чтобы покинуть самолет в последний момент", - заявил Актюрк на брифинге.
Он отметил, что расследование причин ЧП продолжается.
