02:31 26.02.2026
В России с 1 марта будут маркировать книги с упоминанием наркотиков
В России с 1 марта будут маркировать книги с упоминанием наркотиков
В России с 1 марта будут маркировать книги с упоминанием наркотиков

Девушка в книжном магазине
Девушка в книжном магазине . Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Издатели в России с 1 марта будут обязаны маркировать книги, содержащие упоминание о наркотических средствах и психотропных веществах, сообщил РИА Новости генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев.
С 1 марта вступят в силу изменения, внесённые в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.
"Санкции за нарушение "антинаркотического" закона будут действовать с 1 марта. Существуют зоны, требующие уточнений: например, под закон попадают книги, выпущенные с 1 августа 1990 года, но проверить все эти издания, если их нет на электронных носителях, невозможно", - рассказал издатель.
По его словам, в "Эксмо" проверили весь каталог издательства, что заняло месяц работы. В то же время Капьев обратил внимание на то, что граница критериев отнесения и к пропаганде, и к упоминанию наркотических средств и психотропных веществ не очень четкая, поэтому в издательстве старались маркировать все случаи возможного попадания под эти формулировки.
Ранее вступление в силу изменений в закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" было перенесено с 1 сентября 2025 года на 1 марта 2026 года. Штрафы за нарушение закона для юридических лиц составят до 600 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей без оформленного юрлица – до 30 тысяч рублей, а в случае привлечения к ответственности дважды в течение года последует уголовная ответственность с максимальным сроком лишения свободы до двух лет. Кроме того, предусмотрена конфискация продукции, нарушающей законодательство.
Кроме того, Минцифры России утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" наркотических и психотропных веществ.
Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается оповещение о наличии запрещенной информации специальной наклейкой. Кроме того, упоминание наркотических средств или психотропных веществ в книгах возможно только для аудитории 18+, что также должно быть отражено в маркировке.
