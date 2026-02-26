Рейтинг@Mail.ru
Умерла актриса из фильма "Снежная королева" Наталья Климова - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:42 26.02.2026 (обновлено: 14:24 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/klimova-2076824282.html
Умерла актриса из фильма "Снежная королева" Наталья Климова
Умерла актриса из фильма "Снежная королева" Наталья Климова - РИА Новости, 26.02.2026
Умерла актриса из фильма "Снежная королева" Наталья Климова
Актриса Наталья Климова, сыгравшая Снежную королеву, умерла за два дня до 88-летия, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Мурома. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T10:42:00+03:00
2026-02-26T14:24:00+03:00
культура
муром
владимирская область
наталья климова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076823349_0:397:2546:1829_1920x0_80_0_0_8caf9c3ecb67836406086f684511eea6.jpg
муром
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076823349_0:138:2546:2048_1920x0_80_0_0_9ff50a1fb3ece7adf0a91d33b2701b48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
муром, владимирская область, наталья климова
Культура, Муром, Владимирская область, Наталья Климова
Умерла актриса из фильма "Снежная королева" Наталья Климова

Актриса из фильма "Снежная королева" Наталья Климова умерла за 2 дня до 88-летия

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктриса Наталья Климова на съемках фильма "Снежная королева"
Актриса Наталья Климова на съемках фильма Снежная королева - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Актриса Наталья Климова на съемках фильма "Снежная королева". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 26 фев — РИА Новости. Актриса Наталья Климова, сыгравшая Снежную королеву, умерла за два дня до 88-летия, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Мурома.
"Наталья Климова скончалась вчера. <…> Она будет похоронена на территории Свято-Воскресенского монастыря в Муроме", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Климова и ее муж, народный артист РСФСР Владимир Заманский, были прихожанами этого монастыря и помогали в его восстановлении. Отпевание начнется в 11:00 мск 27 февраля — в день рождения артистки.
Наталья Климова родилась в 1938 году в Москве. В 1963-м окончила Школу-студию МХАТ, тогда же дебютировала в кино, получив главную роль в фильме "Конец и начало". Снималась также в фильмах "Снежная королева", "Гиперболоид инженера Гарина", "Иду на грозу", "Снегурочка", "Сказы Уральских гор" и других. Работала в театре "Современник".
По данным из открытых источников, в 1990 году оставила карьеру из-за болезни. С 1998-го вместе с мужем жила в Муроме.
 
КультураМуромВладимирская областьНаталья Климова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала