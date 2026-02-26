https://ria.ru/20260226/klimova-2076824282.html
Умерла актриса из фильма "Снежная королева" Наталья Климова
Умерла актриса из фильма "Снежная королева" Наталья Климова - РИА Новости, 26.02.2026
Умерла актриса из фильма "Снежная королева" Наталья Климова
Актриса Наталья Климова, сыгравшая Снежную королеву, умерла за два дня до 88-летия, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Мурома. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26
2026-02-26T10:42:00+03:00
2026-02-26T14:24:00+03:00
культура
муром
владимирская область
наталья климова
муром
владимирская область
Новости
ru-RU
ТУЛА, 26 фев — РИА Новости. Актриса Наталья Климова, сыгравшая Снежную королеву, умерла за два дня до 88-летия, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Мурома.
"Наталья Климова скончалась вчера. <…> Она будет похоронена на территории Свято-Воскресенского монастыря в Муроме", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Климова и ее муж, народный артист РСФСР Владимир Заманский, были прихожанами этого монастыря и помогали в его восстановлении. Отпевание начнется в 11:00 мск 27 февраля — в день рождения артистки.
Наталья Климова родилась в 1938 году в Москве. В 1963-м окончила Школу-студию МХАТ, тогда же дебютировала в кино, получив главную роль в фильме "Конец и начало". Снималась также в фильмах "Снежная королева", "Гиперболоид инженера Гарина", "Иду на грозу", "Снегурочка", "Сказы Уральских гор" и других. Работала в театре "Современник".
По данным из открытых источников, в 1990 году оставила карьеру из-за болезни. С 1998-го вместе с мужем жила в Муроме.