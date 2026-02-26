Рейтинг@Mail.ru
11:21 26.02.2026
В Китае мужчина попытался провезти кетамин в надетом подгузнике
китай, шэньчжэнь, гуандун
Китай, Шэньчжэнь, Гуандун
В Китае мужчина попытался провезти кетамин в надетом подгузнике

Таможня Китая задержала мужчину, пытавшегося провезти кетамин в подгузнике

ПЕКИН, 26 фев – РИА Новости. Сотрудники контрольно-пропускного пункта Лоху в городе Шэньчжэнь китайской южной провинции Гуандун задержали мужчину, пытавшегося ввезти в КНР наркотик кетамин, спрятав пакетики в надетом подгузнике, сообщает главное таможенное управление КНР.
"Недавно таможня Лоху изъяла три пакета кетамина весом 2,9 грамма, спрятанные в подгузнике, который носил прибывший пассажир", - сообщает таможня.
Россиянке на Бали грозит пожизненное заключение за выращивание марихуаны
24 февраля, 14:48
Отмечается, что сотрудники таможни во время наблюдения за прибывающими пассажирами заметили мужчину с красными и синими тканевыми сумками, проходящего через зеленую зону таможенного контроля без декларирования.
Пассажир привлек внимание тем, что ускорил шаг и стал демонстративно рыться в сумках, проходя через зону таможенного контроля, что побудило сотрудников остановить и досмотреть его.
"Во время досмотра сотрудники обнаружили в багаже пассажира подгузники и заметили, что он выглядел нервным. Дальнейший досмотр выявил три пакета с неопознанным белым порошком, упакованные в прозрачные пластиковые пакеты и спрятанные в надетом на пассажира подгузнике. Проведенный на месте анализ показал наличие кетамина, чистый вес составил 2,9 грамма", - сообщили в управлении.
Указано, что последующие анализы в специализированной лаборатории подтвердили наличие кетамина в порошке.
"Кетамин, который в обиходе называют "К-порошок", обладает галлюциногенными свойствами и вызывает привыкание. Дело передано в департамент по борьбе с контрабандой таможенной службы для дальнейшего расследования", - подчеркивается в заявлении.
Главное таможенное управление КНР напоминает, что согласно статье 347 Уголовного кодекса КНР, контрабанда, незаконный оборот, транспортировка или производство наркотиков, независимо от количества, влекут за собой уголовное наказание.
В Москве мужчина пытался пронести в больницу наркотики в бутерброде
13 февраля, 16:55
13 февраля, 16:55
 
