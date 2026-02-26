В Москве представили фильм "Малыш" о событиях спецоперации

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Премьера фильма "Малыш" о событиях специальной военной операции состоялась в среду в кинотеатре "Октябрь" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Режиссером картины выступил Андрей Симонов. Главные роли в фильме исполнили Глеб Калюжный, Иван Алексеев и Олег Васильков. Также в фильме сыграли Полина Агуреева, Даниил Чуп, Мудиага Огхенекевве Увво и другие.
"Когда Родина в опасности, это должно быть переживанием каждого", - сказал Симонов журналистам, отвечая на вопрос о том, олицетворяет ли его работа личные переживания или запрос общества.
В основу сюжета легла история реального военнослужащего, одного из самых молодых командиров ополченцев из ДНР - Павла Чертока, который одним из первых отправился на фронт в феврале 2022 года.
Калюжный, сыгравший главную роль в фильме, пришел на премьеру, несмотря на прохождение срочной службы в армии. Также показ посетили замминистра культуры России Сергей Першин, сенатор РФ от ДНР Александр Волошин, народные артисты России Денис Майданов и Алексей Кравченко, заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин и другие.
Волошин перед показом зачитал обращение главы республики Дениса Пушилина, отметив, что съемочная команда несет ответственную, поистине священную миссию по формированию смыслов будущего.
"Уверен, он (фильм - ред.) никого не оставит равнодушным, ведь его снимали там, где разворачиваются реальные события - на территории Донецкой Народной Республики. Особенно важно, что в основе сюжета история из жизни, поскольку такие проекты могут родиться только из судеб людей, прошедших через горнило войны", - сказал он.
Также Пушилин в своем обращении выразил особую благодарность защитникам Донбасса, чьи истории вдохновляют кинематографистов и чей подвиг никогда не забудут.
Съемки проходили в Донецке, Мариуполе и в Крыму.
Картина выйдет в российский прокат 26 февраля.
