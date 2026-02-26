В Москве представили фильм "Малыш" о событиях спецоперации

"Когда Родина в опасности, это должно быть переживанием каждого", - сказал Симонов журналистам, отвечая на вопрос о том, олицетворяет ли его работа личные переживания или запрос общества.

"Уверен, он (фильм - ред.) никого не оставит равнодушным, ведь его снимали там, где разворачиваются реальные события - на территории Донецкой Народной Республики. Особенно важно, что в основе сюжета история из жизни, поскольку такие проекты могут родиться только из судеб людей, прошедших через горнило войны", - сказал он.