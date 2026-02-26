Рейтинг@Mail.ru
В Москве представили фильм "Малыш" о событиях спецоперации - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:59 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/kino-2076771923.html
В Москве представили фильм "Малыш" о событиях спецоперации
В Москве представили фильм "Малыш" о событиях спецоперации - РИА Новости, 26.02.2026
В Москве представили фильм "Малыш" о событиях спецоперации
Премьера фильма "Малыш" о событиях специальной военной операции состоялась в среду в кинотеатре "Октябрь" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T00:59:00+03:00
2026-02-26T00:59:00+03:00
культура
россия
донецкая народная республика
мариуполь
глеб калюжный
александр волошин
денис пушилин
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569203669_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_2b7e08dee21a29a5790ece05a018474b.jpg
https://ria.ru/20251122/svo-2056838833.html
https://ria.ru/20251001/kaljuzhnyj-2045641225.html
https://ria.ru/20260224/festival-2076412959.html
россия
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569203669_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_88bb9cb259928ddf49baf00d847caf78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, мариуполь, глеб калюжный, александр волошин, денис пушилин, культура
Культура, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Глеб Калюжный, Александр Волошин, Денис Пушилин, Культура
В Москве представили фильм "Малыш" о событиях спецоперации

В Москве представили фильм "Малыш" о событиях СВО с Калюжным

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКиноцентр "Октябрь"
Киноцентр Октябрь - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Киноцентр "Октябрь". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Премьера фильма "Малыш" о событиях специальной военной операции состоялась в среду в кинотеатре "Октябрь" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Режиссером картины выступил Андрей Симонов. Главные роли в фильме исполнили Глеб Калюжный, Иван Алексеев и Олег Васильков. Также в фильме сыграли Полина Агуреева, Даниил Чуп, Мудиага Огхенекевве Увво и другие.
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Михалков рассказал, почему не снимает кино про СВО
22 ноября 2025, 20:00
"Когда Родина в опасности, это должно быть переживанием каждого", - сказал Симонов журналистам, отвечая на вопрос о том, олицетворяет ли его работа личные переживания или запрос общества.
В основу сюжета легла история реального военнослужащего, одного из самых молодых командиров ополченцев из ДНР - Павла Чертока, который одним из первых отправился на фронт в феврале 2022 года.
Действия разворачиваются во время освобождения Мариуполя. Главный герой - молодой аполитичный музыкант из Донецка, он отправляется добровольцем на передовую, чтобы спасти свою мать.
Калюжный, сыгравший главную роль в фильме, пришел на премьеру, несмотря на прохождение срочной службы в армии. Также показ посетили замминистра культуры России Сергей Першин, сенатор РФ от ДНР Александр Волошин, народные артисты России Денис Майданов и Алексей Кравченко, заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин и другие.
Актер Глеб Калюжный - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Актер Калюжный получил увольнительную, чтобы посетить премьеру фильма
1 октября 2025, 15:02
Волошин перед показом зачитал обращение главы республики Дениса Пушилина, отметив, что съемочная команда несет ответственную, поистине священную миссию по формированию смыслов будущего.
"Уверен, он (фильм - ред.) никого не оставит равнодушным, ведь его снимали там, где разворачиваются реальные события - на территории Донецкой Народной Республики. Особенно важно, что в основе сюжета история из жизни, поскольку такие проекты могут родиться только из судеб людей, прошедших через горнило войны", - сказал он.
Также Пушилин в своем обращении выразил особую благодарность защитникам Донбасса, чьи истории вдохновляют кинематографистов и чей подвиг никогда не забудут.
Съемки проходили в Донецке, Мариуполе и в Крыму.
Картина выйдет в российский прокат 26 февраля.
IV Международный фестиваль документального кино RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Москве завершился фестиваль "RТ.Док: Время наших героев"
24 февраля, 15:09
 
КультураРоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольГлеб КалюжныйАлександр ВолошинДенис ПушилинКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала