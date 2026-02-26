https://ria.ru/20260226/kiev-2076825956.html
СМИ рассказали о катастрофе на Украине из-за "грязного" хода Запада
СМИ рассказали о катастрофе на Украине из-за "грязного" хода Запада - РИА Новости, 26.02.2026
СМИ рассказали о катастрофе на Украине из-за "грязного" хода Запада
Передача Киеву ядерного вооружения приведет к поражению Украины и Запада, пишет Sohu. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T10:50:00+03:00
2026-02-26T10:50:00+03:00
2026-02-26T13:33:00+03:00
в мире
киев
украина
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_7b6bdce008d6a0162cd95f6d85880065.jpg
https://ria.ru/20260226/rossiya-2076804523.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_36071ddf8a30c6fe2b7a18f9192ed6c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Киев, Украина, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СМИ рассказали о катастрофе на Украине из-за "грязного" хода Запада
Sohu: передача Киеву ядерного оружия обречет Украину и Запад на поражение