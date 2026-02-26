Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о катастрофе на Украине из-за "грязного" хода Запада
10:50 26.02.2026 (обновлено: 13:33 26.02.2026)
СМИ рассказали о катастрофе на Украине из-за "грязного" хода Запада
Передача Киеву ядерного вооружения приведет к поражению Украины и Запада, пишет Sohu. РИА Новости, 26.02.2026
2026
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Передача Киеву ядерного вооружения приведет к поражению Украины и Запада, пишет Sohu.
"Преодоление ядерного порога будет означать поражение не только для Украины, но и для всего Запада", — говорится в публикации.
Обозреватель считает, что такое оружие никак не поможет Киеву, а лишь приведет его к еще большей катастрофе.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
