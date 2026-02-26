https://ria.ru/20260226/kiev-2076788843.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 26.02.2026
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T05:03:00+03:00
2026-02-26T05:03:00+03:00
2026-02-26T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
взрыв
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027097026_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_27e076665d04ea69ae18136dd931eb67.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027097026_356:0:1856:1125_1920x0_80_0_0_10f02c1c6f19752023350f94530def58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, взрыв, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Взрыв, Украина