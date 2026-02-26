https://ria.ru/20260226/kia-2077013313.html
Kia зарегистрировала товарный знак для ремонта автомобилей в России
Kia зарегистрировала товарный знак для ремонта автомобилей в России
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в России товарный знак "KIA Проверено. С пробегом" для обслуживания и ремонта машин, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно данным ведомства, заявка поступила в сентябре 2024 года. Ведомство приняло положительное решение о регистрации товарного знака "KIA Проверено. С пробегом" в феврале 2026 года.
Под этим знаком компания может оказывать широкий спектр услуг, связанных с обслуживанием транспортных средств и уходом за ними: заменять автомобильные шины, масло, охлаждающую жидкость, аккумуляторы, тормозные колодки, фильтры, детали двигателя и ходовой части.
Также она сможет ремонтировать вмятины, аудиосистемы и навигаторы, проводить детейлинг, мойку, антикоррозийную обработку, предпродажный осмотр автомобилей и оказывать другие услуги.
Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит более 1,4 миллиона автомобилей, имеет 14 заводов в восьми странах.