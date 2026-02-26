Катер, вторгшийся в воды Кубы, украли у жителя Флориды, сообщил NBC 6 SF

Регистрационный номер лодки, предоставленный кубинским правительством, указывает на то, что это семиметровое рыболовное судно, построенное в 1981 году.

Согласно отчету правоохранителей, катер был украден во вторник - за день до инцидента.

В угоне катера подозревается Эктор Дуарди Круз Корреа. Владелец сказал, что Корреа занимался для него укладкой плитки и у него не было разрешения брать лодку. Когда судно пропало, он подумал, что Корреа "взял его, чтобы порыбачить".