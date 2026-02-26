https://ria.ru/20260226/kater-2077021828.html
Катер, вторгшийся в воды Кубы, украли у жителя Флориды, сообщил NBC 6 SF
Катер, вторгшийся в воды Кубы, украли у жителя Флориды, сообщил NBC 6 SF - РИА Новости, 26.02.2026
Катер, вторгшийся в воды Кубы, украли у жителя Флориды, сообщил NBC 6 SF
Катер с вооруженными людьми, которые вторглись в воды Кубы и устроили перестрелку с пограничниками, был украден у жителя американских островов Флорида-Кис,... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T23:54:00+03:00
2026-02-26T23:54:00+03:00
2026-02-26T23:54:00+03:00
в мире
куба
сша
беспорядки в мексике
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076935141_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_8b39e68d81860b2b259d3b83d933109c.jpg
https://ria.ru/20260226/kater-2076805573.html
куба
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076935141_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_f106209f7f5e33b248de512f8a4ec5be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, сша, беспорядки в мексике
В мире, Куба, США, Беспорядки в Мексике
Катер, вторгшийся в воды Кубы, украли у жителя Флориды, сообщил NBC 6 SF
NBC 6 SF: вторгшийся в воды Кубы катер украли у жителя Флориды
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Катер с вооруженными людьми, которые вторглись в воды Кубы и устроили перестрелку с пограничниками, был украден у жителя американских островов Флорида-Кис, сообщает телеканал NBC 6 South Florida
со ссылкой на офиса шерифа округа Монро.
Регистрационный номер лодки, предоставленный кубинским правительством, указывает на то, что это семиметровое рыболовное судно, построенное в 1981 году.
Согласно отчету правоохранителей, катер был украден во вторник - за день до инцидента.
В угоне катера подозревается Эктор Дуарди Круз Корреа. Владелец сказал, что Корреа занимался для него укладкой плитки и у него не было разрешения брать лодку. Когда судно пропало, он подумал, что Корреа "взял его, чтобы порыбачить".
Потерпевший сообщил властям, что у подозреваемого есть родственники на Кубе
, в том числе две маленькие дочери.
Катер под флагом США
вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне, сообщило ранее МВД Кубы.