Катер, вторгшийся в воды Кубы, украли у жителя Флориды, сообщил NBC 6 SF - РИА Новости, 26.02.2026
23:54 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/kater-2077021828.html
Катер, вторгшийся в воды Кубы, украли у жителя Флориды, сообщил NBC 6 SF
Катер, вторгшийся в воды Кубы, украли у жителя Флориды, сообщил NBC 6 SF - РИА Новости, 26.02.2026
Катер, вторгшийся в воды Кубы, украли у жителя Флориды, сообщил NBC 6 SF
Катер с вооруженными людьми, которые вторглись в воды Кубы и устроили перестрелку с пограничниками, был украден у жителя американских островов Флорида-Кис,... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T23:54:00+03:00
2026-02-26T23:54:00+03:00
в мире
куба
сша
беспорядки в мексике
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076935141_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_8b39e68d81860b2b259d3b83d933109c.jpg
https://ria.ru/20260226/kater-2076805573.html
куба
сша
в мире, куба, сша, беспорядки в мексике
В мире, Куба, США, Беспорядки в Мексике
Катер, вторгшийся в воды Кубы, украли у жителя Флориды, сообщил NBC 6 SF

NBC 6 SF: вторгшийся в воды Кубы катер украли у жителя Флориды

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаги Кубы и США в Гаване
Флаги Кубы и США в Гаване - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаги Кубы и США в Гаване. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Катер с вооруженными людьми, которые вторглись в воды Кубы и устроили перестрелку с пограничниками, был украден у жителя американских островов Флорида-Кис, сообщает телеканал NBC 6 South Florida со ссылкой на офиса шерифа округа Монро.
Регистрационный номер лодки, предоставленный кубинским правительством, указывает на то, что это семиметровое рыболовное судно, построенное в 1981 году.
Согласно отчету правоохранителей, катер был украден во вторник - за день до инцидента.
В угоне катера подозревается Эктор Дуарди Круз Корреа. Владелец сказал, что Корреа занимался для него укладкой плитки и у него не было разрешения брать лодку. Когда судно пропало, он подумал, что Корреа "взял его, чтобы порыбачить".
Потерпевший сообщил властям, что у подозреваемого есть родственники на Кубе, в том числе две маленькие дочери.
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне, сообщило ранее МВД Кубы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Захарова прокомментировала инцидент с катером у берегов Кубы
