Песков прокомментировал инцидент с катером у берегов Кубы

© REUTERS / Norlys Perez Больница имени Арнальдо Милиана Кастро, где предположительно оказывают помощь пострадавшим после вооруженного инцидента с участием зарегистрированного во Флориде скоростного катера и кубинского патруля, в Санта-Кларе, Куба