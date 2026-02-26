Рейтинг@Mail.ru
12:28 26.02.2026 (обновлено: 12:33 26.02.2026)
Песков прокомментировал инцидент с катером у берегов Кубы

Песков: в ситуации с катером кубинские пограничники сделали то, что должны были

© REUTERS / Norlys PerezБольница имени Арнальдо Милиана Кастро, где предположительно оказывают помощь пострадавшим после вооруженного инцидента с участием зарегистрированного во Флориде скоростного катера и кубинского патруля, в Санта-Кларе, Куба
© REUTERS / Norlys Perez
Больница имени Арнальдо Милиана Кастро, где предположительно оказывают помощь пострадавшим после вооруженного инцидента с участием зарегистрированного во Флориде скоростного катера и кубинского патруля, в Санта-Кларе, Куба
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об инциденте с катером у берегов Кубы, заявил, что кубинские пограничники сделали то, что должны были сделать.
"Здесь комментировать нечего, учитывая, что, как было сообщено из Гаваны, захваченные граждане Кубы, которые с оружием в руках пытались проникнуть на территорию острова, признали, что пытались проникнуть на территорию с целью осуществления террористических действий. Это их признание, поэтому здесь комментировать нечего, к этому так и нужно относиться. Кубинские пограничники сделали то, что они должны были сделать в этой ситуации", - сказал Песков журналистам.
Ранее МВД Кубы сообщило, что катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Захарова прокомментировала инцидент с катером у берегов Кубы
