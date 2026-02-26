https://ria.ru/20260226/kater-2076805573.html
Захарова прокомментировала инцидент с катером у берегов Кубы
Захарова прокомментировала инцидент с катером у берегов Кубы
Официальный представитель МИД России Мари Захарова отреагировала на инцидент с задержанием у берегов Кубы катера, заявив РИА Новости, что это агрессивная... РИА Новости, 26.02.2026
Захарова назвала инцидент с катером у берегов Кубы агрессивной провокацией США