В Тульской области введут студенческий материнский капитал
17:30 26.02.2026
В Тульской области введут студенческий материнский капитал
В Тульской области введут студенческий материнский капитал
Студенческий материнский капитал введут в Тульской области, такое поручение региональному правительству дал губернатор Дмитрий Миляев в ходе послания к жителям
2026-02-26T17:30:00+03:00
2026-02-26T17:30:00+03:00
В Тульской области введут студенческий материнский капитал

Миляев поручил ввести студенческий маткапитал в Тульской области

ТУЛА, 26 фев – РИА Новости. Студенческий материнский капитал введут в Тульской области, такое поручение региональному правительству дал губернатор Дмитрий Миляев в ходе послания к жителям, трансляция которого ведется в социальной сети "ВКонтакте".
"Поручаю правительству региона ввести дополнительную меру поддержки семей – студенческий материнский капитал с прогрессивным размером в зависимости от количества рожденных детей, начиная с первого рождения", - сказал Миляев.
Также глава Тульской области заявил о необходимости расширения вариантов расходования материнского капитала. По его словам, рождение детей должно открывать новые возможности, а не ставить будущих родителей перед сложным выбором.
