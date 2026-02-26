https://ria.ru/20260226/kamchatka-2076813071.html
На Камчатке девочка получила черепно-мозговую травму при падении льдины
На Камчатке девочка получила черепно-мозговую травму при падении льдины - РИА Новости, 26.02.2026
На Камчатке девочка получила черепно-мозговую травму при падении льдины
Ледяная глыба с крыши дома в Петропавловске-Камчатском упала на 9-летнюю девочку, она госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщили в... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T10:11:00+03:00
2026-02-26T10:11:00+03:00
2026-02-26T10:11:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154840/96/1548409636_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_8c1628b6c6a188fb3ce9470af51faa04.jpg
https://ria.ru/20260226/smolensk-2076803214.html
петропавловск-камчатский
камчатский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154840/96/1548409636_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_5dc3512730463dbd402cfb391fbd00de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, россия
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Россия
На Камчатке девочка получила черепно-мозговую травму при падении льдины
На Камчатке девочка получила черепно-мозговую травму при падении льдины с крыши