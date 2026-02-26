Рейтинг@Mail.ru
10:11 26.02.2026
На Камчатке девочка получила черепно-мозговую травму при падении льдины
Ледяная глыба с крыши дома в Петропавловске-Камчатском упала на 9-летнюю девочку, она госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщили в... РИА Новости, 26.02.2026
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
россия
петропавловск-камчатский
камчатский край
россия
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, россия
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Россия
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 фев – РИА Новости. Ледяная глыба с крыши дома в Петропавловске-Камчатском упала на 9-летнюю девочку, она госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщили в прокуратуре Камчатского края.
"25 февраля 2025 года с крыши дома № 38 по ул. Кавказская в г. Петропавловске-Камчатском на несовершеннолетнюю упала льдина. В больнице у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму", — проинформировало надзорное ведомство в Telegram.

Прокуратура начала проверку, во время которой выяснит, как управляющая организация соблюдала правила эксплуатации жилого фонда и обеспечивала безопасность людей. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного СУСК России по Камчатскому краю, поставлены на прокурорский контроль.
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайРоссия
 
 
