На Камчатке девочка получила черепно-мозговую травму при падении льдины

"25 февраля 2025 года с крыши дома № 38 по ул. Кавказская в г. Петропавловске-Камчатском на несовершеннолетнюю упала льдина. В больнице у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму", — проинформировало надзорное ведомство в Telegram.