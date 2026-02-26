https://ria.ru/20260226/kallas-2076953038.html
В МИД назвали требования Каллас по Украине чушью
В МИД назвали требования Каллас по Украине чушью - РИА Новости, 26.02.2026
В МИД назвали требования Каллас по Украине чушью
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о распространенных главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас требованиях к России по Украине, заявила, что
Захарова назвала требования Каллас к России по Украине абсолютной чушью
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о распространенных главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас требованиях к России по Украине, заявила, что Каллас несет чушь, такое ощущение, что Брюссель - коллектив умалишенных.
"Честно говоря, складывается ощущение, что, действительно, мы имеем дело с коллективом умалишенных", - сказала Захарова
на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать заявление Каллас.
Дипломат подчеркнула, что если бы МИД РФ решил официально ответить на слова Каллас и назвать ее заявления недопустимыми, то тогда ведомство расписалось бы в том, что эти заявления звучат в некой правовой реальности.
"А как можно в данном случае эту квалификацию применить к Каллас, которая несет такую чушь?" - заключила Захарова.