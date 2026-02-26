https://ria.ru/20260226/jurist-2076801521.html
Юрист предупредил о штрафах за мат в домовых чатах
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россиянам за мат в домовых чатах грозит штраф до 10 тысяч рублей, а модераторам чатов - вплоть до 100 тысяч рублей, сообщил РИА Новости член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров.
"Если гражданин использует нецензурную лексику в сообществах собственников многоквартирных домов, членов садоводческих товариществ и других чатах мессенджеров, правонарушителю грозит административный штраф до 10 тысяч рублей по статье 5.61 КоАП РФ
"Оскорбление", а для должностных и юридических лиц - до 100 тысяч и 700 тысяч рублей соответственно", - рассказал собеседник агентства.
Макаров добавил, что бездействие модераторов диалоговых площадок в таких случаях также повлечет наказание по статье 5.61 КоАП РФ, штраф должностному лицу может составить до 50 тысяч рублей, юридическому - до 100 тысяч рублей.