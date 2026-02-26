Юрист предупредил о штрафах за мат в домовых чатах

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россиянам за мат в домовых чатах грозит штраф до 10 тысяч рублей, а модераторам чатов - вплоть до 100 тысяч рублей, сообщил РИА Новости член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров.

Макаров добавил, что бездействие модераторов диалоговых площадок в таких случаях также повлечет наказание по статье 5.61 КоАП РФ, штраф должностному лицу может составить до 50 тысяч рублей, юридическому - до 100 тысяч рублей.