Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредил о штрафах за мат в домовых чатах - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:37 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/jurist-2076801521.html
Юрист предупредил о штрафах за мат в домовых чатах
Юрист предупредил о штрафах за мат в домовых чатах - РИА Новости, 26.02.2026
Юрист предупредил о штрафах за мат в домовых чатах
Россиянам за мат в домовых чатах грозит штраф до 10 тысяч рублей, а модераторам чатов - вплоть до 100 тысяч рублей, сообщил РИА Новости член Омского... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T08:37:00+03:00
2026-02-26T08:37:00+03:00
россия
ассоциация юристов россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985724370_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_add7434ce7584367e092ab4fffc368e2.jpg
https://ria.ru/20260219/mat-2075367627.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985724370_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_42ca365191da27473b927cbfa7775074.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ассоциация юристов россии
Россия, Ассоциация юристов России
Юрист предупредил о штрафах за мат в домовых чатах

Юрист Макаров: за мат в домовых чатах грозит штраф до 10 тысяч рублей

© iStock.com / :franz12Девушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© iStock.com / :franz12
Девушка со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россиянам за мат в домовых чатах грозит штраф до 10 тысяч рублей, а модераторам чатов - вплоть до 100 тысяч рублей, сообщил РИА Новости член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров.
"Если гражданин использует нецензурную лексику в сообществах собственников многоквартирных домов, членов садоводческих товариществ и других чатах мессенджеров, правонарушителю грозит административный штраф до 10 тысяч рублей по статье 5.61 КоАП РФ "Оскорбление", а для должностных и юридических лиц - до 100 тысяч и 700 тысяч рублей соответственно", - рассказал собеседник агентства.
Макаров добавил, что бездействие модераторов диалоговых площадок в таких случаях также повлечет наказание по статье 5.61 КоАП РФ, штраф должностному лицу может составить до 50 тысяч рублей, юридическому - до 100 тысяч рублей.
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Юрист рассказал, что грозит за мат в интернете
19 февраля, 04:49
 
РоссияАссоциация юристов России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала