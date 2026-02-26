В Иркутске карманник похитил у женщины деньги, которые та везла мошенникам

В полицию обратилась жительница Ленинского округа. Она рассказала, что в маршрутном автобусе у нее украли три миллиона рублей. Оперативники выяснили, что незадолго до этого женщина, доверившись звонку "сотрудника спецслужб", лишилась шести миллионов — мошенники убедили ее передать деньги "для сохранности" курьеру. С еще тремя миллионами она направлялась к ближайшему банкомату, чтобы перевести их на "безопасный счет".