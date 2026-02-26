https://ria.ru/20260226/irkutsk-2076809198.html
В Иркутске карманник похитил у женщины деньги, которые та везла мошенникам
В Иркутске карманник похитил у женщины деньги, которые та везла мошенникам
В Иркутске карманник похитил у женщины деньги, которые та везла мошенникам
В Иркутске карманника задержали за кражу у женщины трех миллионов рублей, которые она собиралась перевести мошенникам, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 26.02.2026
В Иркутске карманник похитил у женщины деньги, которые та везла мошенникам
В Иркутске женщина везла деньги мошенникам, но по дороге их украл карманник
ИРКУТСК, 26 фев — РИА Новости.
В Иркутске карманника задержали за кражу у женщины трех миллионов рублей, которые она собиралась перевести мошенникам, сообщил региональный главк
МВД.
В полицию обратилась жительница Ленинского округа. Она рассказала, что в маршрутном автобусе у нее украли три миллиона рублей. Оперативники выяснили, что незадолго до этого женщина, доверившись звонку "сотрудника спецслужб", лишилась шести миллионов — мошенники убедили ее передать деньги "для сохранности" курьеру. С еще тремя миллионами она направлялась к ближайшему банкомату, чтобы перевести их на "безопасный счет".
"В переполненном автобусе неизвестный похитил у нее наличные. <…> Сыщики и следователи задержали подозреваемого в карманной краже. Им оказался 42-летний ранее неоднократно судимый житель Иркутска", — рассказали в полиции.
При обыске в квартире задержанного нашли часть денег — больше миллиона. Остальное он уже успел потратить.
Найденное вернули пострадавшей. Таким образом, общая сумма ущерба составила почти восемь миллионов рублей.
Следователи возбудили уголовные дела о краже и мошенничестве.