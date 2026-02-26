Рейтинг@Mail.ru
В Иркутске карманник похитил у женщины деньги, которые та везла мошенникам - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 26.02.2026 (обновлено: 14:40 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/irkutsk-2076809198.html
В Иркутске карманник похитил у женщины деньги, которые та везла мошенникам
В Иркутске карманник похитил у женщины деньги, которые та везла мошенникам - РИА Новости, 26.02.2026
В Иркутске карманник похитил у женщины деньги, которые та везла мошенникам
В Иркутске карманника задержали за кражу у женщины трех миллионов рублей, которые она собиралась перевести мошенникам, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T09:50:00+03:00
2026-02-26T14:40:00+03:00
происшествия
иркутск
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076848614_256:0:1280:576_1920x0_80_0_0_e4c0b17e7e26af4ac87016af4b0028d6.jpg
https://ria.ru/20250218/moshenniki-2000179647.html
иркутск
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076848614_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b9e3efd8e04d43a9d272b0ad177348e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутск, иркутская область
Происшествия, Иркутск, Иркутская область
В Иркутске карманник похитил у женщины деньги, которые та везла мошенникам

В Иркутске женщина везла деньги мошенникам, но по дороге их украл карманник

© Фото : ГУ МВД России по Иркутской областиЧасть денег, похищенных у жительницы Иркутска
Часть денег, похищенных у жительницы Иркутска - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : ГУ МВД России по Иркутской области
Часть денег, похищенных у жительницы Иркутска
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 26 фев — РИА Новости. В Иркутске карманника задержали за кражу у женщины трех миллионов рублей, которые она собиралась перевести мошенникам, сообщил региональный главк МВД.
В полицию обратилась жительница Ленинского округа. Она рассказала, что в маршрутном автобусе у нее украли три миллиона рублей. Оперативники выяснили, что незадолго до этого женщина, доверившись звонку "сотрудника спецслужб", лишилась шести миллионов — мошенники убедили ее передать деньги "для сохранности" курьеру. С еще тремя миллионами она направлялась к ближайшему банкомату, чтобы перевести их на "безопасный счет".
"В переполненном автобусе неизвестный похитил у нее наличные. <…> Сыщики и следователи задержали подозреваемого в карманной краже. Им оказался 42-летний ранее неоднократно судимый житель Иркутска", — рассказали в полиции.
При обыске в квартире задержанного нашли часть денег — больше миллиона. Остальное он уже успел потратить.
© Фото : ГУ МВД России по Иркутской областиЧасть денег, похищенных у жительницы Иркутска
Часть денег, похищенных у жительницы Иркутска - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : ГУ МВД России по Иркутской области
Часть денег, похищенных у жительницы Иркутска
Найденное вернули пострадавшей. Таким образом, общая сумма ущерба составила почти восемь миллионов рублей.
Следователи возбудили уголовные дела о краже и мошенничестве.
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
МВД предупредило о новом способе мошенничества
18 февраля 2025, 23:48
 
ПроисшествияИркутскИркутская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала